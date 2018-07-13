HDP Parlamento KadÄ±n Grubu: Leyla GÃ¼ven derhal tahliye edilmeli

HDP Parlamento KadÄ±n Grubu, tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™in derhal tahliye edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Mecliste basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen HDP Parlamento KadÄ±n Grubu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tahliye edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan, 24 Haziran seçimlerinin eÅŸitsiz ve OHAL koÅŸullarÄ±nda gerçekleÅŸen bir seçim olduÄŸunu söyledi. HDP olarak tüm baskÄ±lara raÄŸmen yüzde 10 barajÄ±nÄ± geçerek Meclise girdiklerini ifade eden Kurtulan, kadÄ±nÄ±n siyasi temsiliyeti konusunda da öncü durumda olduklarÄ±nÄ± dile getirdi. Kurtulan, kadÄ±nÄ± yok sayan zihniyetin sistematik saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu birçok kadÄ±n vekillerinin hapse girdiÄŸini ya da vekillliklerinin düÅŸürüldüÄŸünü söyledi.

‘LEYLA GÜVEN 598 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°NDEN FARKLI DEÄžÄ°LDÄ°R’

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekili seçilmesine raÄŸmen tahliye edilmemesinin rehin tutmak anlamÄ±na geldiÄŸini dile getiren Kurtulan, bu durumun Anayasa’yÄ± ve yasalarÄ± hiçe sayan bir uygulama olduÄŸunu ifade etti.

Kurtulan, “Leyla Güven, Anayasa’nÄ±n 83. maddesine göre dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± baÅŸlayan ve hâlihazÄ±rda devam edip mecliste görev yapan 598 milletvekilinden siyasi olarak bir farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmamaktÄ±r. Leyla Güven de parlamentonun diÄŸer üyeleri gibi yasama görevini yerine getirme hakkÄ±na sahipken bu hakkÄ± hukuksuzca engellenmektedir” dedi.

Hakkari halkÄ±nÄ±n ve Türkiye halklarÄ±nÄ±n iradesinin tutsak edilmesini kabul etmediklerini belirten Kurtulan, Leyla Güven’in tahliye iÅŸlemlerinin bir an önce gerçekleÅŸtirilmesini istedi.

Kurtulan, DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel ve DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak'Ä±n da serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Leyla GÃ¼venâ€™in tahliye edilmemesine tepki: 14 gÃ¼nde ne deÄŸiÅŸti?

HDP'den milletvekili seÃ§ilen Leyla GÃ¼ven tahliye edilmedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 19:33

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