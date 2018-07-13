KPSS sÄ±nav giriÅŸ yerleri aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–SYM'nin 22 Temmuz'da dÃ¼zenlediÄŸi KPSS-Genel Yetenek ve Genel KÃ¼ltÃ¼r SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± (KPSS) puanÄ±na göre, bazÄ± kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ±na yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2018/1 Tercih KÄ±lavuzu'nda yer alan, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bazÄ± kadro ve pozisyonlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adaylar, yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±na T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifrelerini kullanarak, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden eriÅŸebilecek.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ±na yerleÅŸmek için 115 bin 863 aday baÅŸvuru yaptÄ±. BaÅŸvuru yapanlardan, ortaöÄŸretim alanÄ±nda 80, önlisans alanÄ±nda 609 ve lisans alanÄ±nda 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 19:54

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