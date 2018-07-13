Londra'da yÃ¼z binlerce kiÅŸi, Trump'Ä± protesto ediyor

Arif BEKTAÅž

Londra

Kraliçenin daveti üzerine, Brüksel’deki NATO zirvesinden sonra Londra’ya gelen ABD BaÅŸkanÄ± Trump büyük protestolarla karÅŸÄ±landÄ±. Dün akÅŸam kaldÄ±ÄŸÄ± ABD rezidansÄ±nÄ±n önünde toplanan binlerce kiÅŸiden sonra, bugün de yüzbinlerce kiÅŸi Londra sokaklarÄ±na çÄ±ktÄ±.

Dev Trump maketinin de olduÄŸu eyleme yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. Cinsiyetçi, Ä±rkçÄ± ve saldÄ±rgan tutumlarÄ± eleÅŸtirilen eylemde sÄ±k sÄ±k “Trump Defol” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Arif BektaÅŸ/EVRENSEL

Sabah saatlerinde BBC binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Portland Place’de buluÅŸan binlerce kadÄ±ndan sonra, öÄŸle saatlerinde de Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± kampanyalar, kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler aynÄ± noktada buluÅŸtu. BaÅŸlama saatinin 15.00 olarak belirlenmesine raÄŸmen, aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±ÄŸÄ±n birikmesi üzerine yürüyüÅŸe 15 dakika önce baÅŸlandÄ±. Regent’s Street tamamen insan seline dönüÅŸürken, iÅŸ günü olmasÄ±na raÄŸmen bu kadar kitlenin bir araya gelmesi polisi de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Polis daha sonra atlÄ± polislerle takviye yaptÄ±.

CORBYN DE KONUÅžMA YAPTI

FotoÄŸraf: Arif BektaÅŸ/EVRENSEL

YürüyüÅŸün bittiÄŸi yer olan Trafalgar MeydanÄ± hÄ±nca hÄ±nç dolarken yan sokaklara kalabalÄ±klar aktarÄ±ldÄ±. Meydanda yapÄ±lan konuÅŸmalarda, Trump’Ä±n Britanya ziyareti eleÅŸtirilirken, davet eden kraliçe ve BaÅŸbakan May de eleÅŸtirildi.

Sendikalar Konfederasyonu TUC Genel Sekreteri Frances O’Grady ve UNITE, CWU gibi büyük sendikalarÄ±n genel sekreterlerinin de birer konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± eylemde, Ä°ÅŸçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katÄ±larak bir konuÅŸma yaptÄ±.

Corbyn konuÅŸmasÄ±nda, bir araya gelen yüzbinlerin barÄ±ÅŸ ve demokrasi istediÄŸini, cinsiyetçilere, Ä±rkçÄ±lara, homofobiklete, mülteci karÅŸÄ±tlarÄ±na, islamofobiklere tepki gösterdiÄŸini belirterek, Trump ve May’e gösterilen tepkiyi haklÄ± bulduÄŸunu söyledi. Corbyn‘in, “Ben herkesle konuÅŸurum, ama konuÅŸurken barÄ±ÅŸ ve demokrasi için konuÅŸurum” demesi dikkat çekti. Bu söylem, Corbyn’in Trump’la ilerideki tarihlerde görüÅŸmesinin olasÄ±lÄ± olacaÄŸÄ± yorumlarÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: Arif BektaÅŸ/EVRENSEL

Trump’a karÅŸÄ± sokaÄŸa çÄ±kan yüzbinlerin büyük bir çoÄŸunluÄŸunun kendi pankartlarÄ± ve plakartlarÄ± ile yürüyüÅŸe katÄ±lmalarÄ± dikkat çekerken, çok sayÄ±da gencin olmasÄ± da eylemin karnaval havasÄ±nda geçmesini saÄŸladÄ±. Çok sayÄ±da da küfürlü pankartÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eylemlerin devam edeceÄŸi belirtildi. Eylem Londra merkezini tamamen felç ederken, bitmeye yakÄ±n, Trump meydanÄ±n üzerinden helikopteri ile geçerek Stansted havaalanÄ±na gitti. 5 askeri helikopter eÅŸliÄŸinde havaalanÄ±na giden Trump’Ä± Ä°skoçya’da da protestocular bekliyor. Bu gece ve yarÄ±n tüm gün protesto Ä°skoçya’da da Trump karÅŸÄ±tÄ± eylemler yapÄ±lacak. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:32

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