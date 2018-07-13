Londra'da on binlerce kiÅŸi, Trump'Ä± protesto ediyor

Ä°ngiltere'ye resmi ziyarette bulunan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± baÅŸkent Londra'da on binlerce kiÅŸi protesto etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°ngltere ziyareti Londra'da çoÄŸunluÄŸunu kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu on binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto ediliyor.

Bir festival havasÄ±nda geçen prostesto gösterisine katÄ±lanlar ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ± Ä±rkçÄ±lÄ±k, kadÄ±n düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸkenceyle suçlayan pankartlar taÅŸÄ±yor.

Portland Place'ten baÅŸlayÄ±p Oxford Circus yönünde devam eden protestolara katÄ±lanlar yanlarÄ±nda getirdikleri tencere, tava, düdük ve davullarla ses çÄ±kartÄ±yor.

FotoÄŸraf: Andy Rain/EPA/AA

"Çöp Trump" ve "Minik ellerini kadÄ±n haklarÄ±ndan çek" gibi pankartlar taÅŸÄ±yan eylemciler, "Donald Trump gitmek zorunda" ÅŸeklinde tezahüratta bulundu.

FotoÄŸraf: Tayfun SalcÄ±/AA

Eylemciler, Trump'Ä± aÄŸlayan turuncu bir bebek olarak tasvir eden dev bir balon da uçurdu. YaklaÅŸÄ±k altÄ± metre boyundaki balonda, bebek bezi giydirilerek resmedilen Trump'Ä±n elindeki cep telefonuyla da attÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rgan tweet'lere gönderme yapÄ±lÄ±yor. Parlamento binasÄ± üzerinde de uçurulan balona, Trump karÅŸÄ±tÄ± gösterilere destek veren Londra Belediye Sadiq Khan tarafÄ±ndan izin verilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 19:11

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