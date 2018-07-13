Barilla iÅŸÃ§ileri: Grev sayesinde birbirimizi tanÄ±dÄ±k

Grevleri 9 gÃ¼ndÃ¼r devam eden Barilla iÅŸÃ§ileri, birlik olup gÃ¼Ã§lendiklerini belirterek desteklerin kendilerini mutlu ettiÄŸini aktarÄ±yorâ€¦

Eda IÅžIK

ÇaÄŸlar KAZAK

Bolu

Barilla iÅŸçilerinin grevi 8. günü geride bÄ±raktÄ±. Birlik olup güçlendirdiklerini söyleyen iÅŸçiler, desteklerin de kendilerini mutlu ettiÄŸini söyledi.

SözleÅŸme görüÅŸmelerinden baÅŸta ekonomik maddeler olmak üzere anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine 161 iÅŸçiyle birlikte greve çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Cengiz IÅŸÄ±kyÄ±ldÄ±z, sendikalÄ± olup de greve katÄ±lmayan 10 iÅŸçinin olduÄŸunu ancak üretimin tamamen durduÄŸunu söyledi. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nda da sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu ancak grevi tetikleyen en önemli faktörün geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade eden IÅŸÄ±kyÄ±ldÄ±z, asgari ücretin biraz üstünde yaklaÅŸÄ±k 1800 lira ücret aldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Bu ücretle geçinmenin, çocuk okutmanÄ±n, temel gÄ±da maddelerini almanÄ±n, faturalarÄ± karÅŸÄ±lamanÄ±n zor olduÄŸunu dile getiren IÅŸÄ±kyÄ±ldÄ±z, “22-23 yÄ±ldÄ±r bu fabrikada emek veren hiçbir iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu ücretle çalÄ±ÅŸmayÄ± hak etmiyor” dedi. Son dönemde her ÅŸeye zam geldiÄŸini ve bunun tedirginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan IÅŸÄ±kyÄ±ldÄ±z “Yani iÅŸçiye kaÅŸÄ±kla verilen kepçe ile alÄ±nÄ±yor” dedi

Üretimdeyken iÅŸçilerin birbirini çok iyi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±kyÄ±ldÄ±z, “Yemek molalarÄ±nda, servislerimizde sadece merhabalaÅŸabiliyorduk. Grev bizi birbirimize yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatlarÄ±na dair çoÄŸu ÅŸeyi grev sayesinde öÄŸrendik. Evlerimize gidip gelmeye baÅŸladÄ±k” dedi. DiÄŸer iÅŸçiler de ailelerinin arkalarÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, grevin baÅŸarÄ±yla sonuçlanmasÄ± için onlarÄ±n da ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettiler.

Barilla grevi 8. gÃ¼nÃ¼nde: Grev birlik iÃ§erisinde sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 19:07

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