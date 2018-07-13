â€˜Hedefimiz emeklilere ulaÅŸmak ve Ã¶rgÃ¼tlenmekâ€™

23. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda AvcÄ±larâ€™da aÃ§Ä±klama yapan DÄ°SK/Emekli-Sen Ã¼yeleri, sendikal Ã¶rgÃ¼tlenme Ã¶nÃ¼ndeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DÄ°SK/Emekli-Sen üyeleri sendikalarÄ±nÄ±n 23. kuruluÅŸ yÄ±l dönümü vesilesiyle AvcÄ±lar’da bulunan Marmara Caddesi giriÅŸinde açÄ±klama yaptÄ±. Ä°stanbul Aksaray 3 No’lu Åžube’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelenler sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Burada konuÅŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Osman Özkan “Bugün yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmamasÄ± gerektiÄŸi tespitinin ne kadar doÄŸru olduÄŸunu ortaya koymaktadÄ±r. Türkiye 2002 yÄ±lÄ±nda iktidara gelen AKP’nin uygulamalarÄ± ile ekonomik ve siyasi olarak bir krizin eÅŸiÄŸine sürüklenmiÅŸ bulunuyor. Temel hak ve özgürlükler askÄ±ya alÄ±nÄ±yor” dedi.

Sendikal örgütlenme önündeki engellerin devam ettiÄŸine dikkat çeken Özkan, “Kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grev hakkÄ± yok. Ä°ÅŸçiler grev hakkÄ±nÄ±, yasalarÄ±n hükümete tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± erteleme yetkisinden dolayÄ± kullanamamaktadÄ±r. AmacÄ±mÄ±z Türkiye çapÄ±nda yürüttüÄŸümüz faaliyetlerle yok sayÄ±lan ve kahve köÅŸelerinde zaman tüketmeye terk edilmiÅŸ emekliye ulaÅŸmak ve örgütlemektir” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 18:56

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