Barodan ElÃ§i sorusu: BildiÄŸiniz gerÃ§ekler mi sizleri suskunlaÅŸtÄ±rÄ±yor?

'Tahir ElÃ§i cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in DiyarbakÄ±r Barosu olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m Ã§aÄŸrÄ±lar yetkililerin suskunluÄŸuyla karÅŸÄ±lÄ±k buldu.'

DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sertaç Buluttekin, Tahir Elçi cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için yaptÄ±klarÄ± bütün çaÄŸrÄ±larÄ±n yetkililerin suskunluÄŸuyla karÅŸÄ±lÄ±k bulduÄŸunu belirterek, “BildiÄŸiniz gerçekler mi sizleri suskunlaÅŸtÄ±rÄ±yor?” diye sordu.

DiyarbakÄ±r Barosu’nun, 28 KasÄ±m 2015’de Sur’da Dört AyaklÄ± Minare önünde öldürülen baÅŸkanlarÄ± Tahir Elçi’nin faillerinin bulunmasÄ±, soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± ve etkili yürütülmesi talebiyle her hafta düzenlediÄŸi eylemin 133’üncüsü gerçekleÅŸtirildi. DiyarbakÄ±r Adliyesi önünde yapÄ±lan eyleme, avukatlar cüppeleriyle katÄ±ldÄ±. Eylemde, üzerinde Elçi’nin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Kürtçe ve Türkçe yazÄ±lÄ± “Seni unutmayacaÄŸÄ±z” pankartÄ± açÄ±ldÄ±. AçÄ±klamayÄ±, DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sertaç Buluttekin yaptÄ±.

‘ÇAÄžRILAR KARÅžILIKSIZ’

Elçi cinayeti üzerinden 2,5 yÄ±ldan fazla bir süre geçtiÄŸini hatÄ±rlatan Buluttekin, “Bu kadar uzun bir süre geçmesine raÄŸmen toplumu derinden sarsan bu karanlÄ±k cinayete iliÅŸkin hiçbir ÅŸekilde etkin bir soruÅŸturma yürütülmedi. Cinayetin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için DiyarbakÄ±r Barosu olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm çaÄŸrÄ±lar da maalesef ilgililerin ve yetkililerin suskunluÄŸu ile karÅŸÄ±lÄ±k buldu. Ama, biz adalet talep edenler olarak bu suskunluÄŸu kabul etmiyoruz, etmeyeceÄŸiz. Özellikle de devlet yetkililerin suskunluÄŸunu! Neden bu suskunluk? BildiÄŸiniz gerçekler mi sizleri suskunlaÅŸtÄ±rÄ±yor? Elbette ki bu suskunluÄŸunuz, hem bizler de hem de toplumda devlet yetkililerine dair derin kuÅŸkulara neden oluyor” dedi.

‘ELÇÄ° HEPÄ°MÄ°Z Ä°ÇÄ°N ÖRNEKTÄ°R’

Elçi cinayeti soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na tavsiyede bulunan Buluttekin, “Sizler de Tahir Elçi’yi örnek alÄ±n. Onun yaptÄ±ÄŸÄ± gibi adalet ve hak yolunda korkusuz ve cesur olun. MeslektaÅŸ olduÄŸunuz Tahir Elçi, hukukçu ve hak savunuculuÄŸu kimliÄŸiyle gerçekten hepimiz için iyi bir örnektir” ifadelerini kullandÄ±.

Buluttekin, Elçi için adaletin gerçekleÅŸmesi amacÄ±yla bugüne kadar ortaya koyduklarÄ± duruÅŸlarÄ±ndan vazgeçmeyeceklerini ve asla susmayacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. AçÄ±klama, beÅŸ dakikalÄ±k oturma eyleminin ardÄ±ndan sona erdi. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 18:50

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