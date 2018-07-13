Bursa Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ±nda iÅŸ bÄ±rakma eylemi

Bursa Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi ve yemekhane sorununun çözülmesi için bugün iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Åžantiyede 2200 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±rken bu sayÄ±nÄ±n 3800 civarÄ±na çÄ±kmasÄ±yla birlikte 4 kiÅŸilik koÄŸuÅŸlarda 6, 7 kiÅŸinin kalmasÄ±, yemekhanenin yetersiz kalmasÄ± ve ÅŸantiye koÅŸullarÄ±nÄ±n daha da kötüleÅŸmesi üzerine iÅŸçiler iÅŸ bÄ±rakarak üzerlerinde ki yelekleri ateÅŸe verdi.

Bir aydÄ±r yemek saatlerinde kuyrukta beklediklerini söyleyen bir iÅŸçi; “ Åžantiyede iÅŸçilerin kullandÄ±ÄŸÄ± iki yemekhane var ve buralar yetersiz kalÄ±yor artÄ±k. ÇalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 2200 civarÄ±ndan 3800’lere çÄ±ktÄ± ama bunun alt yapÄ±sÄ± hazÄ±rlanmadÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n hepsi 12-1 arasÄ± yemeÄŸe çÄ±kÄ±yor. Böyle olunca uzun kuyruklar oluÅŸuyor. KÄ±rk dakika kuyrukta yemek yemek için bekliyoruz. Yemek yemek için sÄ±cakta bekliyorsun sonra aldÄ±ÄŸÄ±n yemeklerde çok kötü çÄ±kÄ±yor. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koÄŸuÅŸlar 4 kiÅŸilikken buralarda 6-7 kiÅŸi kalÄ±yoruz. Klima yok yeni yeni takmaya baÅŸladÄ±lar” dedi.

SABAHLARI KAHVALTI YAPAMAYANLAR VAR

AynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± sabah kahvaltÄ±sÄ±nda da yaÅŸÄ±yoruz diyen iÅŸçi; “ SabahlarÄ± kahvaltÄ± yapamayan iÅŸçiler oluyor çünkü kahvaltÄ± 7.45 dedim mi verilmiyor. Ama insanlar kuyrukta kalmÄ±ÅŸ bu kimsenin umurunda deÄŸil. Bize sayÄ± biranda arttÄ±ÄŸÄ± için bu sorunlar yaÅŸanÄ±yor diyor yetkililer ama bu sayÄ± artmadan önce de aynÄ± sorunlar vardÄ±, ÅŸimdi bu sorunlar daha da arttÄ±. Bugünde mekanikçilerin saatinde sorun çÄ±ktÄ± ve ortalama 1000 iÅŸçi o an yemekhanede olanlar eyleme geçti. Bu eylem kÄ±sa sürede tüm ÅŸantiyeye yayÄ±ldÄ±. Herkes yönetim istif sloganlarÄ± atarak yemekhaneye girmedi ve baretleri yere vurdu. Daha sonra Rönesans ÅŸirketinin ofislerinin bulunduÄŸu yere gittik slogan atarak. Bize yetkililer yemek hane bundan sonra 11.30’da açÄ±lacak aynÄ± düzenlemeyi sabah kahvaltÄ±sÄ±nda da yapacaÄŸÄ±z dediler ama biz bunu kabul etmedik. Yeni yemekhanelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedik. Yemekhane saatlerindeki deÄŸiÅŸikliÄŸi belirten kaÄŸÄ±tlar astÄ±lar bu kaÄŸÄ±tlarÄ± alarak ve üzerlerimizde ki yeleklerle birlikte ateÅŸe verdik. Bu sorunun biran önce çözülmesini istiyoruz, ÅŸantiyede ki koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini istiyoruz. Düzenleme yapÄ±lmazsa eylemlerimiz sürecek” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 18:37

www.evrensel.net