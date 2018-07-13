Berat Albayrak iÅŸÃ§ilere saldÄ±rÄ± programÄ±nÄ±n sinyalini verdi

DoÃ§. Dr. Murat Birdal, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n ekonomi politikalarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, yeni dönemde ekonomi politikalarÄ±nda bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapÄ±sal reformlara öncelik vereceklerini söyledi. Albayrak’Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n sermayeye güven vermeye yönelik olduÄŸuna dikkat çeken Doç. Dr. Murat Birdal, “Önümüzdeki süreçte iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n çok daha yoÄŸun bir saldÄ±rÄ± programÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±na ÅŸüphe yok” dedi.

AA’nÄ±n haberine göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Bakan Albayrak, “istikrarlÄ± ve sürdürülebilir bir büyüme” için atÄ±lacak bazÄ± adÄ±mlarÄ± belirlediklerini bildirdi. Ekonomide dengelenmeyi saÄŸlamanÄ±n ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedefleri olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Albayrak, “ekonomideki tüm paydaÅŸlarla istiÅŸare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluÅŸturup Orta Vadeli Program’da ilan edeceklerini” duyurdu. Bu planÄ±n, enflasyonu kÄ±sa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlayacak ÅŸekilde oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± ileri süren Albayrak, “Bütçe harcamalarÄ±nda etkin kontrol, verimliliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi deÄŸil, aynÄ± zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallÄ± ve öngörülebilir bir çerçeve oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylÄ± vergi ayarlamalarÄ±ndan gelen öngörülmeyen ÅŸoklarÄ± asgariye indireceÄŸiz” dedi.

AÇIKLAMA SERMAYEYE YÖNELÄ°K

Bu açÄ±klamalarÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Doç. Dr. Murat Birdal, öncelikle Albayrak’Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n sermaye kesimini teskin etmeye ve son iki günde yaÅŸanan sermaye kaçÄ±ÅŸÄ±nÄ± geri çekmeye yönelik olduÄŸunu söyledi. Birdal “Enflasyon vurgusu özellikle sermayenin baÅŸlÄ±ca kaygÄ±sÄ± olan noktaya ne kadar önem verdiÄŸini göstermeyi amaçlÄ±yor. Ne var ki ekonomiden anlayan herkes ÅŸu an Türkiye ekonomisi için tek basamaklÄ± bir enflasyon hedefinin gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kolayca görecektir” diye konuÅŸtu.

ÜCRETLER VE MAAÅžLAR BASKILANACAK

Bütçe dengesi vurgusuna da deÄŸinen Birdal, “Önümüzdeki sene Türkiye’yi bekleyen bir yerel seçim var. Yerel seçimler bu zamana kadar kamu harcamalarÄ±nÄ±n en üst düzeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dönemler olmuÅŸtur. Bunun yanÄ± sÄ±ra ekonomideki durgunluk gözle görülür boyuta ulaÅŸtÄ±. Bu da kamunun vergi gelirlerinde bir baskÄ± yaratacaktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla burada ön plana çÄ±kan kalem yine memur maaÅŸlarÄ± olacak. Bütçe disiplinine yönelik hükümetin yapabileceÄŸi yegane hamle maaÅŸlardan yapacaÄŸÄ± kesinti. Bu da aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa geçtiÄŸimiz dönemde yaÅŸanan enflasyon vasÄ±tasÄ±yla büyük ölçüde gerçekleÅŸtirilmiÅŸ durumda” diye konuÅŸtu.

Albayrak’Ä±n “yapÄ±sal reform” açÄ±klamasÄ±nÄ±n iÅŸçilere nasÄ±l yansÄ±yacaÄŸÄ±na da deÄŸinen Birdal, ÅŸöyle devam etti: “Åžu an AKP Hükümetinin uluslararasÄ± sermayeyi ülkeye çekmek için verebileceÄŸi yegane vaat, ülkedeki korunaksÄ±z iÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, ücretlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ± ve iÅŸ güvencesinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik sözde reformlar. DolayÄ±sÄ±yla önümüzdeki süreçte iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n çok daha yoÄŸun bir saldÄ±rÄ± programÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±na ÅŸüphe yok.” (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 18:24

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