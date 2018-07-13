Pakistan'da iki mitingde bombalÄ± saldÄ±rÄ±: Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 128'e Ã§Ä±ktÄ±

Pakistan'Ä±n Mastung ve Bannu kentlerindeki mitinglerde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 128 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yÃ¼zlerce de yaralÄ± bulunuyor.

Pakistan'da iki mitingde meydana gelen patlamalarda aralarÄ±nda milletvekili adayÄ± Navabzade Siraj Raisani'nin de olduÄŸu 128 kiÅŸi öldü, yüzlerce kiÅŸi de yaralandÄ±.

Pakistan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, ülkenin batÄ±sÄ±ndaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen patlamanÄ±n Belucistan Avami Partisi (BAP) milletvekili adayÄ± Raisani'yi hedef aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere göre, Raisani'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 70 kiÅŸi öldü, 120 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±lar bölgedeki ve Kuetta kentindeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Eski Belucistan Eyalet BaÅŸbakanÄ± Navab Aslam Raisani'nin kardeÅŸi olan Siraj Raisani, yeni kurulan BAP'Ä±n milletvekili adayÄ±ydÄ±. Raisani, 2011 yÄ±lÄ±ndaki bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu kaybetmiÅŸti.

BANNU KENTÄ°NDE SALDIRI

DiÄŸer saldÄ±rÄ± ise eski bakan ve Ä°slam UlemalarÄ± CamiasÄ± Partisinin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin ülkenin kuzeyindeki Bannu kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± mitingin sonunda düzenlendi.

Sabah saatlerinde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da Durrani'nin konvoyundaki 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 32 kiÅŸi de yaralandÄ±. Durrani ise saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtuldu.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Durrani, miting sona erdikten sonra aracÄ±na bindiÄŸini ve aracÄ±n etrafÄ± partililerce çevriliyken patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Güvenlik güçleri beni tehditler noktasÄ±nda uyarmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

Gün içerisinde meydana gelen iki saldÄ±rÄ±da toplam ölü sayÄ±sÄ± en az 74, yaralÄ± sayÄ±sÄ± ise 152 oldu.

MÄ°TÄ°NGLERE SALDIRILAR ARTIYOR

Pakistan'da ay baÅŸÄ±ndan bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldÄ±rÄ± sayÄ±sÄ± 6'ya yükseldi.

Son olarak dün gece Huzdar kentinde bir BAP ofisinde patlama olmuÅŸ ve 2 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

PeÅŸaver'de geçen salÄ± düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda Avami Halk Partisi milletvekili adayÄ± Harun Bilur'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Pakistan Seçim Komisyonu, bu bölgedeki seçimi ileri bir tarihe erteledi.

Temmuzun ilk haftasÄ±nda ise iki saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸti. Pakistan Tahrik-i Ä°nsaf Partisinin (PTI) seçim bürosuna düzenlenen ilk saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸi, bir hafta sonraki ikinci saldÄ±rÄ±da ise aralarÄ±nda Muttahida Meclis-i Amal Partisi (BirleÅŸik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayÄ± Malik Åžirin Han'Ä±n da olduÄŸu 7 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:03

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