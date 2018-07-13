AÄŸabeyi ve dayÄ±sÄ±nÄ±n istismarÄ±na uÄŸrayan Ã§ocuk doÄŸum yaptÄ±

Urfa Siverek'te aÄŸabeyi ve dayÄ±sÄ±nÄ±n cinsel istismarÄ±na uÄŸrayan 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk doÄŸum yaptÄ±. AÄŸabey ve ve dayÄ± tutuklandÄ±.

Urfa'nÄ±n Siverek Ä°lçesinde, rahatsÄ±zlanÄ±nca ailesi tarafÄ±ndan hastaneye götürülen 14 yaÅŸÄ±ndaki A.B.'nin, doÄŸum sancÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DoÄŸumhaneye alÄ±nan A.B., kÄ±z çocuÄŸu dünyaya getirdi. Çocuk ifadesinde, aÄŸabeyi ile görme engelli dayÄ±sÄ±nÄ±n cinsel istismarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. GözaltÄ±na alÄ±nan dayÄ± ve aÄŸabey ise A.B. ise tecavüz sonucu dünyaya gelen çocukla ilgili birbirlerini suçladÄ±. Çocuk ile tecavüz sonucu dünyaya getirdiÄŸi bebek devlet korumasÄ±na alÄ±nÄ±rken, dayÄ±sÄ± ile aÄŸabeyi tutuklandÄ±.

Siverek'in Kale Mahallesi'nde oturan A.B., geçen cumartesi gününün ilk saatlerinde rahatsÄ±zlanÄ±nca ailesi tarafÄ±ndan Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste muayene edilen A.B.'nin sancÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirlenince hemen doÄŸumhaneye alÄ±ndÄ± ve 14 yaÅŸÄ±ndaki çocuk, kÄ±z bebek dünyaya getirdi.

Doktorlar, çocuÄŸunun doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmesiyle hastaneye gelen polisler, psikolog nezaretinde çocuÄŸun bilgisine baÅŸvurdu.

'AÄžABEYÄ°M VE DAYIM CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMARDA BULUNDU'

A.B., kendisine aÄŸabeyi M.B. ile dayÄ±sÄ± M.Ä°.'nin cisnel istismarda bulunduÄŸunu belirtip, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± tehdit edildiÄŸi için ailesine ya da baÅŸka kimseye anlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa süre önce öÄŸrendiÄŸini ve bol kÄ±yafetler giyerek bu durumu gizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan A.B., çocuÄŸun kimden olduÄŸunu ise bilmediÄŸini söyledi.

AÄžABEY VE DAYI: KENDÄ°SÄ° Ä°STEDÄ°

ÇocuÄŸun ifadesinin ardÄ±ndan polis, ÅŸüpheli aÄŸabey M.B. ile dayÄ± M.A.'yÄ± evlerinde gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyete götürülen ÅŸüpheli aÄŸabey sorgusunda; kÄ±z kardeÅŸinin kendisini zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Görme engelli olan dayÄ± M.Ä°. de ifadesinde yeÄŸeninin isteÄŸi üzerine iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ± iddiasÄ±nda bulundu. Her iki sanÄ±k da çocuk konusunda birbirlerini suçladÄ±.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

SorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±lan aÄŸabey M.B. ile dayÄ± M.Ä°., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuk yaÅŸta A.B. ile tecavüz sonucu dünyayaya getirdiÄŸi bebek hastanedeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan devlet korumasÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. (Urfa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 16:01

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