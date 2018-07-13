KÃ¶peklerin Ã§Ã¶p kamyonuna atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere dair aÃ§Ä±klama

NevÅŸehir'in AcÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde belediye iÅŸÃ§ilerinin Ã§Ã¶p arabasÄ±na kÃ¶pekleri sopalarla ittirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere dair aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

NevÅŸehir'in AcÄ±göl ilçesinde belediye iÅŸçilerinin, çöp arabasÄ±na attÄ±klarÄ± köpeÄŸi sopalarla ittirmesine iliÅŸkin görüntüler, büyük tepki çekti. KaymakamlÄ±k soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirirken, çÄ±ÄŸ gibi büyüyen tepkiler üzerine açÄ±klama yapan AcÄ±göl Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan ErtaÅŸ, olayÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmadan ibaret olduÄŸunu söyledi. ErtaÅŸ, "O çöp arabasÄ±nÄ± biz, hayvan toplama aracÄ± olarak kullanÄ±yoruz. Görüntülerde arkadaÅŸlar, köpeÄŸi araca koyduktan sonra kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±rken, hayvanÄ±n ayaklarÄ± sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±n diye müdahale ediyorlar'' iddiasÄ±nda bulundu.

AcÄ±göl ilçesinde belediye iÅŸçilerinin köpekleri çöp arabasÄ±na atÄ±p öldürdüÄŸü iddiasÄ±na iliÅŸkin video, sosyal medyada büyük tepki topladÄ±. Görüntülerde, belediye iÅŸçilerinin, çöp arabasÄ±nÄ±n pres bölümüne koyduklarÄ± köpeÄŸe müdahale ettiÄŸi görüldü. Kurtulmak için mücadele eden köpeÄŸin dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmamasÄ± için iÅŸçilerden birinin elinde sopa benzeri cisimle köpeÄŸi iteklediÄŸi görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belediyeye tepki gösterildi.

KÖPEKLER ÇÖP ARABASIYLA TOPLANIYORMUÅž

Tepkiler çÄ±ÄŸ gibi büyürken, AcÄ±göl Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan ErtaÅŸ, konuya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Çöp arabasÄ±nÄ±n köpekleri taÅŸÄ±mak için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren ErtaÅŸ, ÅŸöyle konuÅŸtu:

''AcÄ±göl Belediyesi'nde köpeklerin çöp arabasÄ±nda çöplerle birlikte preslenerek taÅŸÄ±nmasÄ± söz konusu deÄŸil. Bu asÄ±lsÄ±z bir haber. Åžu anda kim olduÄŸunu bilmediÄŸimiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan konunun önü, sonu tespit edilmeden kÄ±sa bir video çekilip sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten hicap duydum, üzüldüm. Konunun aslÄ±; olayÄ±n olduÄŸu gün, belediyemize vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yaralÄ± ve saldÄ±rgan tavÄ±rlar sergileyen bir köpeÄŸin insanlara zarar verebileceÄŸi ihbarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun üzerine arkadaÅŸlar da spontane, lokal geliÅŸen bir olay üzerine hayvan toplama aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çöp arabamÄ±zÄ± alarak gitmiÅŸler. Hayvan aparatÄ± ile yakalanan köpek, araca alÄ±nmÄ±ÅŸ, hayvanÄ±n ufak tefek yaralarÄ± ekiplerimiz tarafÄ±ndan tedavi edilip, karnÄ± doyurulup tekrar vatandaÅŸlarÄ±n rahatsÄ±z edilmeyeceÄŸi ÅŸehrin baÅŸka bir bölgesine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. Olay bundan ibaret.''

HAYVANIN AYAÄžI KALMASIN DÄ°YE MÜDAHALE EDÄ°YORMUÅž

Görüntüleri kendisinin de izlediÄŸini, yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olduÄŸunu iddia eden ErtaÅŸ, ''Biz, o aracÄ± çöp aracÄ± olarak deÄŸil, hayvan toplama aracÄ± olarak kullanÄ±yoruz. Ä°çinde hayvanlarÄ±n hava alabileceÄŸi, yiyecek ve sularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kapalÄ± bir aracÄ±mÄ±z. Görüntüde, kapak kapatÄ±lÄ±rken, hayvan presleniyor gibi algÄ±lanmÄ±ÅŸ. Ben de izledim görüntüleri. Preslenme deÄŸil, kapak kapanÄ±yor ve hayvan kapaÄŸÄ±n altÄ±nda kalmasÄ±n diye hayvan aparatÄ±yla kapÄ±nÄ±n altÄ±ndan hayvanÄ±n ayaklarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±yla ilgili bir müdahale yapÄ±lÄ±yor" diye konuÅŸtu.

KÖPEÄžÄ°N YAKALANMA USULUNE Ä°DARÄ° SORUÅžTURMA

KöpeÄŸi yakalama usulünü tasvip etmediÄŸini ifade eden ErtaÅŸ, bu konuda idari soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, "BahsedildiÄŸi gibi, hayvanlarÄ± katletmek, linç etmek, bunlar mümkün deÄŸil. Bu iÅŸlerden Allah’a sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rÄ±z. Olur mu, mümkün mü böyle bir durum? Bu arada, ÅŸunu da belirteyim; yakalamayla ilgili usulü tasvip etmiyoruz. Böyle bir usulle hayvanÄ±n yakalanmasÄ± doÄŸru deÄŸil. Bu usulle yakalayan arkadaÅŸlarla ilgili gerekli idari soruÅŸturmayÄ± da baÅŸlattÄ±k. Sonucunu da kamuoyu ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

KAYMAKAMLIKÇA SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Bu arada AcÄ±göl KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na vekaleten bakan GülÅŸehir KaymakamÄ± ÇaÄŸlar Tekin de gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorumlular hakkÄ±nda da soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kopegi COP arabasinda PRESLEYEREK OLDUREN Nevsehir Acigol Belediyesini, BELEDIYE VAHSETININ boyutunu anlatmak icin Sn.Cumhurbaskaninin bilgisine sunuyoruz

Belediyeler KISIRLASTIRMA yapmiyor.Sayi cogalip vatandas sikayet ettikce OLDURUYORLAR! @RT_Erdogan @tcbestepe @ErcanErtas50 pic.twitter.com/YL8MxhofWM — HayKonfed (@HAYKON_Official) 12 Temmuz 2018

VALÄ°LÄ°K: SORUMLULARLA Ä°LGÄ°LÄ° OLARAK GEREÄžÄ° YAPILACAKTIR

NevÅŸehir ValiliÄŸi, AcÄ±göl Belediyesi'nde görevli temizlik iÅŸçilerinin çöp kamyonuna koyduklarÄ± köpeÄŸi sopayla ittirdikleri görüntülerle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, ''Ä°limiz AcÄ±göl ilçesinde basÄ±na ve sosyal medyaya yansÄ±yan olay ile ilgili olarak gerekli idari ve adli iÅŸlemler derhal baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, konu titizlikle incelenmektedir. Sorumlularla ilgili olarak gereÄŸi yapÄ±lacaktÄ±r'' denildi.

NEVÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ°: OLAYIN BÄ°ZÄ°MLE ALAKASI YOK

NevÅŸehir Belediyesi de olayÄ±n kendileriyle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada "Ä°nternette bir sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde NevÅŸehir Belediyesi etiketi kullanÄ±larak, bir sokak köpeÄŸinin çöp kamyonu içerisinde itlaf edildiÄŸi izlenimi veren görüntüler paylaÅŸÄ±lmakta. Söz konusu görüntüler incelendiÄŸinde, olayÄ±n belediyemiz sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde gerçekleÅŸmediÄŸi ve görüntüdeki ÅŸahÄ±slarÄ±n ve çöp kamyonunun NevÅŸehir Belediyesi ile hiçbir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (NevÅŸehir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 16:00

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