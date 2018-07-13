Engin Altay'dan Ä°nce'ye yanÄ±t: Karar benim deÄŸildir, onundur

Muharrem Ä°nce 'Engin Altay'Ä± dinledim, seÃ§im gecesi konuÅŸmadÄ±m' demiÅŸti. Engin Altay'dan cevap geldi: Karar benim deÄŸildir, onundur.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, TBMM'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce'nin "Engin Altay'Ä± dinledim, seçim gecesi konuÅŸmadÄ±m" sözlerine yanÄ±t verdi:

'BÄ°NALÄ° YILDIRIM, BAÅžBAKANLIÄžI KAPATTIÄžI GÄ°BÄ° TBMM'YÄ° DE KAPATMASIN YARABBÄ°'

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, TBMM BaÅŸkanÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Altay, "AllahÄ±m'a dua ediyorum: TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± gibi TBMM'yi de kapatmasÄ±n yarabbi. TBMM kapatmaya ÅŸüphesiz kimsenin gücü yetmez de... Ama bu kafa öyle bir kafa." dedi.

OlaÄŸanüstü hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) yetki kanunu çerçevesi kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan KHK ve kararnamelerle artÄ±k anayasanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Engin Altay, ÅŸu anda Türkiye'de anayasal bir düzen bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

‘O GECE ÇIKIP NE DÄ°YECEKTÄ°K?’

Bir gazetecinin CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce'nin televizyon programÄ±nda, "Engin Altay'Ä± dinledim, seçim gecesi konuÅŸmadÄ±m." yönündeki açÄ±klamasÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine Altay, deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"O geceyle ilgili SayÄ±n Ä°nce, belki biraz eksik söyledi. O gece açÄ±klama yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmamasÄ±yla ilgili bir deÄŸerlendirmeyi kendi aramÄ±za yaptÄ±k. YSK ve Anadolu AjansÄ± verilerinin netleÅŸmesi noktasÄ±nda bence beklemekte fayda vardÄ±. Halen aynÄ± düÅŸüncedeyim. O gece çÄ±kÄ±p ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandÄ±k desek kazanmadÄ±k. Verileri, veri akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± takip ediyoruz. Tabloya bakÄ±yoruz. Anadolu'nun dört bir yanÄ±ndan özel olarak da veri alÄ±yoruz. Olumsuz bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuzu saat 9 itibarÄ±yla gördük. Ama siyasette umut bitmez. Gece'nin 4'ünde kalkÄ±p, ErdoÄŸan'a hayÄ±rlÄ± olsun demesinin de bir anlamÄ± yoktu. Karar benim deÄŸildir, onundur. Ben liderlik yaptÄ±ÄŸÄ±m noktalarda, etrafÄ±mdakileri dinlerim, kararÄ± ben veririm. O karar da bizim deÄŸerlendirmelerimizle birlikte kendisine aittir. Kendisi de öyle söyledi zaten. Bunu mesele yapmanÄ±n bir alemi yok. Åžunu anlamÄ±yorum; 'o gece niye 2'de 3'te televizyona çÄ±kÄ±lmadÄ±' kamuoyu bu meseleye çok takÄ±ldÄ±. ÇÄ±kÄ±lÄ±p ne denilecekti? Herkes iÅŸin son dakikasÄ±na kadar, sandÄ±ktaki sandÄ±kta, seçim kurullarÄ±ndaki burada iÅŸini yapar, bütün bu iÅŸler, ertesi gün öÄŸlene doÄŸru bitti. Ä°ÅŸ bitmeden, çÄ±kÄ±p da ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine katmanÄ±n da alemi yok, daha netleÅŸmemiÅŸ bir yenilgiyi kabul etmenin de bir alemi yok. YapÄ±lanlar doÄŸrudur. 24 Haziran'la ilgili bir ÅŸey kaÅŸÄ±nmak isteniyorsa, kaÅŸÄ±nacak nokta gece niye açÄ±klama yapÄ±lmadÄ± noktasÄ± deÄŸildir."

Muharrem Ä°nce: Yerel seÃ§imden sonra kurultaya gidilmeli

‘KIRILMADIM’

Muharrem Ä°nce'ye dünkü açÄ±klamalarÄ±ndan dolayÄ± kÄ±rgÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Altay, kÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°nce'nin 16 yÄ±llÄ±k dostu olduÄŸunu, ömrü sona erene kadar da dostu kalacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KURULTAY AÇIKLAMASI

Kurultaya yönelik imza tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Altay, CHP'nin sahibinin örgüt olduÄŸunu vurguladÄ±.

Altay, parti örgütünün böyle bir deÄŸerlendirme ortaya koymasÄ± halinde elbette kurultayÄ±n yapÄ±labileceÄŸini savunarak, "Ama bin 270, bin 280 insanÄ±n ayrÄ± ayrÄ± ne düÅŸündüÄŸünü ben bilmiyorum. En azÄ±ndan 650 insanÄ±n, nihai olarak bir karar, irade koyduÄŸunu henüz görmüÅŸ deÄŸilim. Görürsek zaten bu mesele hallolmuÅŸ olunacak." diye konuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 15:35

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