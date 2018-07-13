Adalet Arayan Ä°ÅŸÃ§i Aileleri: TÃ¼m sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz

Adalet Arayan Ä°ÅŸÃ§i Aileleri, DavutpaÅŸa'da 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi maytap atÃ¶lyesi patlamasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ã¶ncesi aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

DavutpaÅŸa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 115 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± maytap atölyesi patlamasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n YargÄ±tayÄ±n bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BakÄ±rköy 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruÅŸma öncesi Adalet Arayan Ä°ÅŸçi Aileleri basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.YargÄ±tay kararÄ± üzerine görülen ikinci duruÅŸma öncesi açÄ±klama yapan aileler, mahkemeyi verdiÄŸi kararda direnmeye, ceza almayan sorumlulara da ceza vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Adliye önünde “DavutpaÅŸa’yÄ± unutmadÄ±k, unutturmayacaÄŸÄ±z” pankartÄ± açan aileler adÄ±na açÄ±klamayÄ± patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden Hüseyin TayranoÄŸlu’nun eÅŸi Fadime TayranoÄŸlu yaptÄ±.

Yerel mahkeme kararÄ±nÄ± cezalarÄ± az bulduklarÄ± için temyiz ettiklerini ancak YargÄ±tayÄ±n cezalarÄ± daha da azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan TayranoÄŸlu, "Aileleri ve vekilleri olarak verilen cezalarÄ± yeterli bulmadÄ±k. Belediye BaÅŸkanÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±nÄ± kabul etmeyerek mahkeme kararÄ±nÄ± temyiz ettik. YargÄ±tay, BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi tebliÄŸnamede ailelerin ve vekillerinin temyiz istekleri yerinde görülerek Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± ve ÇalÄ±ÅŸma Sosyal Güvenlik Ä°l Müdürü'ne beraat kararÄ± verilmesinde isabet olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle mahkeme kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ± istendi" dedi.

YargÄ±tay 12. Ceza Dairesinin 20 Ekim 2017’de karar verdiÄŸini aktaran TayranoÄŸlu, “Aileler ile vekillerin temyiz taleplerini ve YargÄ±tay BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tebliÄŸnamede belirttiÄŸi hususlarÄ± göz ardÄ± ederek kÄ±smen bozma kÄ±smen onama kararÄ± verdi. Buna göre bina sahiplerinin cezalarÄ± onandÄ±. Belediye yetkililerinin aldÄ±klarÄ± cezalarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi, belediye yetkililerinde 5 yÄ±l ceza alan bir sanÄ±ÄŸÄ±n suçu, taksirle ölüme sebebiyet vermeden görevi kötüye kullanmaya çevrilerek vasfÄ± deÄŸiÅŸtirildi. Suç için zaman aÅŸÄ±mÄ± süresinin dolmuÅŸ olma gerekçesiyle düÅŸürülmesi, Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n ile Ä°stanbul ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü Atakan TanÄ±ÅŸ hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±, Ä°SKÄ° ve BEDAÅž yöneticileri hakkÄ±nda ise dava açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ÅŸeklinde karar verildi” diye konuÅŸtu.

TayranoÄŸlu, YargÄ±tay kararÄ±nda yer alan zaman aÅŸÄ±mÄ± gerekçesine karÅŸÄ± ailelerin ve vekillerin yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine baÅŸvurduÄŸunu ve sonucu beklediklerini belirtti.

YargÄ±tay kararÄ±ndan sonra ikinci duruÅŸmanÄ±n görüldüÄŸünü söyleyen TayranoÄŸlu, devam etti:

“Aileleri ve vekilleri olarak yetersiz bulsak da YargÄ±tay kararÄ±na karÅŸÄ± yerel mahkemenin önceki kararÄ±na, özellikle belediye yetkilileri ile vermiÅŸ olduÄŸu kararÄ±nda direnmesini talep ediyoruz. Davetimiz, vicdanÄ±m var, insanÄ±m diyen herkesedir. Bütün sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 15:19

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