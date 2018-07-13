Ã‡eÅŸme BoÄŸaz AdasÄ±â€™nda mahsur kalan 34 mÃ¼lteci kurtarÄ±ldÄ±Â 

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda BoÄŸaz AdasÄ±'nda mahsur kalan 34 mÃ¼lteci kurtarÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesi açÄ±klarÄ±nda, BoÄŸaz AdasÄ±'nda mahsur kalan 34 mülteci, sahil güvenliÄŸin iki helikopteri ve botlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmayla kurtarÄ±ldÄ±.

1 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunun bildirilmesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi. KurtarÄ±lanlardan 5'inin ise hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 15:37

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