Yusuf Kaya: FÄ±ndÄ±kta soygunun ayak sesleri geliyor

FÄ±ndÄ±kta rekolte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren EMEP AltÄ±nordu Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Yusuf Kaya, 'Ã–nce fÄ±ndÄ±kta fiyat belirleme kuralÄ± yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±' dedi.

Emek Partisi AltÄ±nordu Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Yusuf Kaya, rekolte çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek, “FÄ±ndÄ±kta fiyat belirleme sistemi olmadÄ±ÄŸÄ± sürece rekolte belirlemenin üreticiye hiçbir yararÄ± yok” dedi.

Kaya, seçim öncesi ve sonrasÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalardan üreticilerin maÄŸduriyetinin devam edeceÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Seçim öncesi ve sonrasÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalara dikkat edilirse çözüm üreten deÄŸil, günü kurtarmaya yönelik açÄ±klamalar havalarda uçuÅŸtu. FÄ±ndÄ±k üreticilere sahip çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyenden SarayÄ±n önünde çadÄ±r kuracaÄŸÄ±nÄ± söyleyene. Çözüm üretmeyen ama ortalÄ±ÄŸa söylenen sözleri iÅŸittik hep. YÄ±llardÄ±r aynÄ± gösteri devam ediyor. Bu nedenle de üretici deÄŸil yerli ve yabancÄ± tarÄ±m tekelleri kazandÄ±.”

'HERKES KENDÄ° GÜNDEMÄ°NE ODAKLANMALI'

Türkiye’deki politikanÄ±n ötekileÅŸtirerek, düÅŸmanlaÅŸtÄ±rarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaya, “FÄ±ndÄ±k üreticilerinin sorunu bilindiÄŸi halde gündeme getirilmiyor. TarÄ±m ürünlerini dÄ±ÅŸarÄ±dan almakla övünülür hale gelindi. Ä°ÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, TL’nin deÄŸer kaybediÅŸi durdurulamÄ±yor. Denizlerimizde balÄ±k kalmadÄ±, çiftlikler teÅŸvik ediliyor. Her taraf betonlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, kural tanÄ±mazlÄ±k devam ediyor. Yeni sistemle tek adam rejimi inÅŸa ediliyor ama gündem tekleÅŸtirilerek insanlarÄ±n kendi sorunlarÄ± etrafÄ±nda birleÅŸmeleri engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Komplo teorileri ile yapay gündem oluÅŸturuluyor. Bu oyuna gelinmemeli, herkes kendi sorunlarÄ±nÄ± dillendirmeli, bir araya gelip haklarÄ±na sahip çÄ±kmalÄ±dÄ±r. Emek Partisi olarak tüm olanaklarÄ± kullanarak hak mücadelesine sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z” dedi.

'ÖLÜMÜ GÖSTERÄ°P SITMAYA RAZI ETMEK Ä°STÄ°YORLAR'

FotoÄŸraf: Evrensel

“Rekolte çalÄ±ÅŸmasÄ± fÄ±ndÄ±k fiyatÄ±nÄ±n belirlenmesi için önemli ama fiyatÄ±, fÄ±ndÄ±k tekelleri belirliyor. Önce fÄ±ndÄ±kta fiyat belirleme kuralÄ± yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±” diyen Kaya, çözüm önerilerini sÄ±raladÄ±:

"♦ TarÄ±m yasasÄ± baÅŸtan sona yenilenmeli; 4572 sayÄ±lÄ± Bbirlikler YasasÄ± deÄŸiÅŸtirilmeli, devlet desteÄŸi güvencesi yeniden saÄŸlanmalÄ±.

♦ TarÄ±m tekellerinin fÄ±ndÄ±k bahçelerini sözleÅŸmeli tarÄ±m uygulamalarÄ±yla ele geçirmelerini engellemek için köylerde üreticilerin tarÄ±m kooperatifleri kurmasÄ± desteklenmeli, yardÄ±mcÄ± olunmalÄ± ve fÄ±ndÄ±k üretiminden satÄ±mÄ±na kadar kooperatifler belirleyici olmalÄ±.”

Åžu an fiyatÄ±nÄ±n ne kadar olacaÄŸÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ±n yerli ve yabancÄ± tekellerin belirlemesine bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kaya, “Üretici düÅŸük fiyata hazÄ±r hale getirilmek isteniyor” uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Üreticilerin sesini yükselmediÄŸi sürece maÄŸduriyetten kurtulamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen “Üreticiler, uygulanan tarÄ±m politikasÄ±nÄ±n devamÄ±na izin verirse fÄ±ndÄ±k bahçeleri bir süre sonra yerli ve yabancÄ± tarÄ±m tekellerinin eline geçecektir” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:46

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