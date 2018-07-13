Ä°lknur Alcan, cezaevlerindeki ihlal ve hukuksuzluklarÄ± aktardÄ±

Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ HukukÃ§ular Platformu Ä°stanbul Åžubesi EÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°lknur Alcan, cezaevi ziyaretinde kendilerine aktarÄ±lan ihlal ve hukuksuzluklarÄ± paylaÅŸtÄ±.

Cezaevlerinde hak ihlalleri artarken, cezaevlerini izleyen avukatlar ihlallerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cezaevlerinde ‘tek tip yaÅŸam’ dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Cezaevlerinden her gün yeni bir hak ihlali haberi gelirken, iki ayda bir Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret eden Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Ä°stanbul Åžubesi EÅŸ Sözcüsü Ä°lknur Alcan, gerçekleÅŸtirdikleri son ziyaretlerde kendilerine aktarÄ±lan ihlal ve hukuksuzluklarÄ± paylaÅŸtÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±ndan Muhammet DoÄŸru’nun haberine göre, tutuklular üzerindeki baskÄ±larÄ±n özellikle son dönemde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Alcan, koÄŸuÅŸlara yapÄ±lan baskÄ±nlarda tutuklularÄ±n uzun dalga yayÄ±n yapan radyolarÄ±nÄ±n dahi toplatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Odalara ani baskÄ±nlar yapÄ±larak müvekkillerinin cezaevi kontrolünden geçen tuttuklarÄ± notlar, kitaplar ile örneÄŸin el yazÄ±larÄ±yla yazÄ±lmÄ±ÅŸ Kürtçe metinlerin toplatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Alcan, “Yine savunma için hazÄ±rladÄ±klarÄ± notlar ve cezaevinde yazdÄ±klarÄ± kitaplar da müvekkillerden alÄ±nmÄ±ÅŸ. BazÄ± eski gazete sayÄ±larÄ±nÄ± toplamÄ±ÅŸlar. Vermek istemeyen müvekkillerimize ise kötü muamele yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz” dedi.

‘MEKTUPLARIN YARISI NEREDEYSE YOK’

FotoÄŸraf: MA

Alcan, mektuplarÄ±n da tutuklulara verilmediÄŸini ekleyerek “ÖrneÄŸin geçen hafta Edirne’deki müvekkilimle görüÅŸtüÄŸümde bir mektup geldi. Mektubun yarÄ±sÄ± neredeyse yok. Bu tamamen keyfiliktir. Birçok cezaevinde benzer uygulamalarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz” dedi. Alcan, cezaevlerinde tutuklulara dayatÄ±lan çÄ±plak arama, ayakta sayÄ±m vb. gibi uygulamalarÄ±n ise tamamen hukuksuz ve keyfi olduÄŸunu vurgulayarak, bu uygulamalarla birlikte tutuklulara aslÄ±nda “tek tip bir yaÅŸam” dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kendilerine gelen hak ihlallerinin hukuki baÅŸvurularÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Alcan, “Birçok müvekkilimiz ayakta sayÄ±mÄ± kabul etmediÄŸi için gardiyanlar tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±. BirçoÄŸu hakkÄ±nda disiplin cezalarÄ± verildi. Halen Ä°nfaz HakimliÄŸinde ve AYM’ye giden dosyalarÄ± var” dedi. (Ä°stanbul/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:35

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