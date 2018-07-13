ParasÄ±z eÄŸitim talebine 21 yÄ±l hapis

Tutuklu Ã¶ÄŸrenci AliÅŸan TaburoÄŸlu, bir defa bile duruÅŸmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeden 21 yÄ±l hapis aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi: 'SuÃ§um parasÄ±z eÄŸitim istemek'

21 yaÅŸÄ±ndaki Akdeniz Üniversitesi öÄŸrenci AliÅŸan TaburoÄŸlu, tutuklu bulunduÄŸu Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde, hakkÄ±nda alan 20’den fazla dava nedeniyle yargÄ±lama sürecinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar ve hakkÄ±nda verilen cezalara dair bir mektup kaleme aldÄ±.

30 Eylül 2016’da tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TaburoÄŸlu, mektubunda “parasÄ±z eÄŸitim” talebiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve eylemler nedeniyle hakkÄ±nda 20’den fazla dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

TaburoÄŸlu, “Mahkemelerde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±m ve yargÄ±lanmasÄ± biten 20’den fazla dosyam vardÄ±r. Ve bunlarÄ±n sadece birkaçÄ±na bizzat, fiziki olarak katÄ±lÄ±p savunma yapabildim. ÇoÄŸunda mahkeme yüzü bile görmeden hapis kararlarÄ± verildi. SEGBÄ°S dayatmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, mahkeme heyetlerinin hukuksuzca yargÄ±lamalar yaptÄ±ÄŸÄ±, avukatlarÄ±mÄ±n haksÄ±zca tutuklandÄ±ÄŸÄ± bu süreçte hakkÄ±mda toplamda 21 yÄ±l hapis kararÄ± verildi. 21 yaÅŸÄ±mda 21 yÄ±l hapis kararÄ±m var” dedi.

TaburoÄŸlu, mektubunda durumuna dair “Benimki sadece tekil bir örnek. Yüzlerce hatta binlerce insanÄ±n bu adaletsizlikten yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Bu adaletsizlikler teÅŸhir edildikçe, halkÄ±mÄ±z bunlarÄ± öÄŸrendikçe, eleÅŸtirilip gündeme getirildikçe tüm bu sorunlar çözülmek zorunda kalacak” diye yazdÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:25

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