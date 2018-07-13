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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:33
FotoÄŸraf: Emin Mengüarslan/AA
BoÄŸaz AdasÄ±'nda mahsur kalan mÃ¼ltecilerin tamamÄ± kurtarÄ±ldÄ±
13 Temmuz 2018 14:14
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±ndaki BoÄŸaz AdasÄ±'nda mahsur kalan 34 mÃ¼ltecinin tamamÄ± kurtarÄ±ldÄ±.
Türk Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ege Denizi ÇeÅŸme ilçesi açÄ±klarÄ±ndaki BoÄŸaz AdasÄ±'nda mahsur kalan 34 mültecinin tamamÄ±nÄ± kurtardÄ±.
Mültecilerin adada mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisini alan Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± unsurlar operasyon baÅŸlatarak bölgeye helikopter ve ekip sevk etti.
BoÄŸaz AdasÄ±'nda mahsur kalan 34 mültecinin tamamÄ±nÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. (Ä°zmir/AA)
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