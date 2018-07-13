Ä°YÄ° Parti Kurucular Kurulu Ãœyesi Ali AydÄ±n istifa etti

Ä°YÄ° Parti Kurucular Kurulu ve Genel Ä°dare Kurulu Ãœyesi, Genel BaÅŸkan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± emekli TuÄŸgeneral Ali AydÄ±n, partisinden istifa etti.

Ä°YÄ° Parti Kurucular Kurulu ve Genel Ä°dare Kurulu Üyesi, Genel BaÅŸkan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± emekli TuÄŸgeneral Ali AydÄ±n düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 30 KasÄ±m 2015'te Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ile MHP'nin 7 Haziran seçimlerinden 1 KasÄ±m seçimlerine kadar kan kaybetmesi nedeniyle "Türk milliyetçileri ve ülkücülerini iktidara getirme ve Türkiye'ye yeni bir nefes aldÄ±rma" inancÄ±yla yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

"Seçim sonrasÄ± 26 Haziran 2018'de genel idare toplantÄ±sÄ± akabinde SayÄ±n Meral AkÅŸener'in basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, 'Ellerinde ÅŸehit kanÄ± bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden baÄŸlÄ± Kürt kardeÅŸlerimizi derinden yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. Ne yazÄ±k ki bu talihsiz açÄ±klama da ÅŸahsÄ±m gibi terörle mücadeleye yÄ±llarÄ±nÄ± vermiÅŸ birisi adÄ±na bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olmuÅŸtur" diyen AydÄ±n bu nedenle partiden istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

AydÄ±n, "Ä°YÄ° Parti Kurucular Kurulu, Genel Ä°dare Kurulu ve Genel BaÅŸkan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± görevlerimin tamamÄ±ndan istifa ediyorum. Siyasetten azade bir ÅŸekilde Türk devleti ve milletine hizmet etmeye devam edeceÄŸim" dedi.

Ali AydÄ±n, kendisi gibi 'FETÖ' tarafÄ±ndan maÄŸdur edilen ve kendisiyle aynÄ± hassasiyetlerle Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±lan bazÄ± kiÅŸilerin 'FETÖ'yle mücadeleleri ve maÄŸduriyetlerinin, magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. (AA)

24 Haziran sonrasÄ± Ä°YÄ° Parti'de CHP salvolarÄ± devam ediyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:10

www.evrensel.net