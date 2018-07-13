CHP'li 20 vekilden tren kazasÄ± iÃ§in Ã¶nerge: GerÃ§ek neden araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n

CHP'li Candan YÃ¼ceer Ã‡orluâ€™da yaÅŸanan tren kazasÄ± sonrasÄ± bÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 20 vekille birlikte yeni bir araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TekirdaÄŸ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu’da yaÅŸanan tren kazasÄ± sonrasÄ± bölgede yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 20 CHP’li milletvekiliyle birlikte yeni bir araÅŸtÄ±rma önergesi verdi.

24 yurttaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada, ‘ihmal’ tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin soru önergesi veren CHP’li Yüceer, ‘KazanÄ±n gerçek nedenleri araÅŸtÄ±rÄ±lmazsa yeni facialar yaÅŸanabilir’ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

CHP’li Yüceer’in TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu önergede kazaya iliÅŸkin TMMOB’ye baÄŸlÄ± meslek örgütleri ve sendikalar tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarda kazanÄ±n öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerden ötürü meydana geldiÄŸinin belirtildiÄŸine dikkat çekilerek ‘ihmallere’ vurgu yapÄ±ldÄ±. Önergede, “Uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarda, demir yolu hatlarÄ±nÄ±n bakÄ±m, denetim, kontrol iÅŸ ve iÅŸlemlerinde devlet sorumluluÄŸunun özel ÅŸirketlere devredilmiÅŸ olmasÄ±, özelleÅŸtirme politikalarÄ± nedeniyle TCDD bünyesinde çalÄ±ÅŸan personel sayÄ±sÄ±nÄ±n ciddi oranda azaltÄ±lmasÄ±, ‘yol bekçilerinin’ görevlerine son verilmesi, travers ve dolgu malzemelerinin kalitesi ve denetimine iliÅŸkin sorunlarÄ±n olmasÄ± gibi konulardan da söz edilmektedir” denildi.

Sendika ve odalardan Ã‡orlu'daki tren faciasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: Ã–nlenebilirdi

‘BÄ°R DAHA YAÅžANMAMASI Ä°ÇÄ°N’

FotoÄŸraf: Özgün Tiran/AA

YayÄ±n yasaÄŸÄ± ve yetkililerin konuya iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu belirtilen önergede, kazanÄ±n gerçek nedenlerinin ivedilikle araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi:

“Çorlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tren faciasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da, Meclis tarafÄ±ndan kurulacak bir komisyonla bu konunun detaylÄ±ca araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kamuoyunun bilgilenmesi ve kamu yararÄ± açÄ±sÄ±ndan daha büyük önem arz etmektedir. KazanÄ±n ardÄ±ndan yetkililerin kamuoyunu tatmin edecek aydÄ±nlatÄ±cÄ± bir açÄ±klama yapmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, Türkiye tarihinin en büyük tren kazalarÄ±ndan biri olan bu faciada birtakÄ±m ihmallerin olduÄŸuna yönelik kuÅŸkularÄ± artÄ±rmaktadÄ±r. KazanÄ±n nedenleri, kazanÄ±n gerçekleÅŸmesinde varsa ihmallerin ve sorumlularÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± ve bu ve benzeri kazalarÄ±n bir kez daha yaÅŸanmamasÄ± için alÄ±nacak önlemlerin belirlenmesi amacÄ±yla konunun tüm boyutlarÄ± ile araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saygÄ±larÄ±mla arz ederim.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:07

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