DÄ°SK: Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanamaz

DÄ°SK, Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu'nun doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun doÄŸrudan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ± kabul edilemez” dedi.

“BaÅŸkanlÄ±k rejimine geçilir geçilmez çalÄ±ÅŸma hayatÄ± ile ilgili yapÄ±lan ilk iÅŸlerden birinin Asgari Ücret Tespit Komisyonunun cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ± olduÄŸunu” belirten ÇerkezoÄŸlu, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Temmuz 2018'de yayÄ±mlanan 1 SayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi (CBK) ile cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±. Böylece baÅŸkanlÄ±k rejiminin çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda yol açabileceÄŸi keyfilikler tek tek ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±.

1 SayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin 522 maddesinin (f) bendi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilat yapÄ±sÄ± içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasÄ±na alÄ±ndÄ±. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ä°ÅŸ Kanunu'ndan çÄ±kartÄ±larak ilgisiz bir biçimde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilat yapÄ±sÄ± içine alÄ±ndÄ±. Böylece Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iÅŸ kanunu sistematiÄŸi ve çalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±; doÄŸrudan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± bir kurul haline geldi” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Ä°ÅŸ Kanunu'nda açÄ±kça düzenlendiÄŸini ve bu konuda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmasÄ± hile yoluyla yapÄ±ldÄ±. Önce 700 sayÄ±lÄ± KHK ile Asgari Ücret Tespit Komisyonuna iliÅŸkin Ä°ÅŸ Kanunu'nun 39. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve ardÄ±ndan konu 1 SayÄ±lÄ± CBK ile düzenlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Ä°ÅŸ Kanunu kapsamÄ±ndan çÄ±kartÄ±larak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile düzenlenmesi Anayasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Çünkü AnayasanÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerini düzenleyen 104. maddesine göre Kanunda açÄ±kça düzenlenen konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi çÄ±karÄ±lamaz.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapÄ±sÄ±nda ÅŸimdilik bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece komisyona katÄ±lacak devlet temsilcilerinin unvanlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini ifade eden ÇerkezoÄŸlu; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun doÄŸrudan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ± ile ilgili ÅŸu sorularÄ± sordu:

* Asgari Ücret Tespit Komisyonu neden apar topar ve sosyal taraflara danÄ±ÅŸÄ±lmadan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r?

* Ä°ÅŸ Kanunu içinde yer almasÄ± gereken bir kurul neden Ä°ÅŸ Kanunu sistematiÄŸi dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

* Bu deÄŸiÅŸiklik hangi ihtiyaca dayanarak, neden ve hangi gerekçeyle yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

* AnayasanÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±na tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir yetki neden hile yoluyla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilatÄ± içine alÄ±nmasÄ± CBK ile komisyonun yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine olanak tanÄ±maktadÄ±r. TBMM'nin kanunla yapabileceÄŸi bir deÄŸiÅŸiklik cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iki dudaÄŸÄ± arasÄ±na terk edilmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± Asgari Ücret Tespit Komisyonun üye bileÅŸimini istediÄŸi gibi deÄŸiÅŸtirebilecek ve müdahale edebilecektir” diyen ÇerkezoÄŸlu Asgari Ücret Tespit Komisyonunun muvazaalÄ± bir iÅŸlemle cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ± baÅŸkanlÄ±k rejiminde çalÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili çok daha keyfi iÅŸlemler yapÄ±labileceÄŸinin ilk örneklerinden biri olduÄŸunu dile getirdi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

2018 yÄ±lÄ± asgari Ã¼creti 1603 TL olarak belirlendi

DÃ¼nden bugÃ¼ne sefalet Ã¼creti: Asgari Ã¼cret

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:02

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