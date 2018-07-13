Ã‡am fÄ±stÄ±ÄŸÄ± Ã¼reticilerinin altÄ±n madeni 'tedirginliÄŸi' Mecliste

CHP Milletvekili Mahir Polat, Ã‡ukuralanâ€™da iÅŸletilen ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez kapasite artÄ±ÅŸÄ±na olumlu yanÄ±t verilen altÄ±n madenini TBMM gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Ä°zmir Milletvekili Mahir Polat, Çukuralan’da iÅŸletilen ve ÇED sürecine iliÅŸkin bilirkiÅŸi raporunda üçüncü kez kapasite artÄ±ÅŸÄ±na olumlu yanÄ±t verilen altÄ±n madenini Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum’asordu.

Söz konusu kapasite artÄ±ÅŸÄ±yla Kozak YaylasÄ±’nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lan KapÄ±kaya Mahallesi yakÄ±nlarÄ±na altÄ±n madeni kurulmak istendiÄŸini ifade eden Polat, Kozak YaylasÄ± ve çevresinde bulunan ve geçimini çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ±ndan saÄŸlayan halkÄ±n büyük tedirginlik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Polat, “Yöre ekonomisinin can damarÄ± sayÄ±lan fÄ±stÄ±k çamÄ± aÄŸaçlarÄ±nÄ±n maden nedeniyle zarar göreceÄŸi gerçeÄŸi göz önüne alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Söz konusu ÇED raporunun doÄŸaya, mahallerinden göç etmek zorunda kalacak insanlara ve onlarÄ±n kültürlerine telafisi mümkün olmayacak olumsuz sonuçlar yaratacaÄŸÄ± düÅŸünülmekte midir?” diye sordu.

'HALK BÜYÜK TEDÄ°RGÄ°NLÄ°K YAÅžIYOR'

CHP’li Polat, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi soru önergesinde, Ä°zmir’in Dikili ve Bergama ilçeleri arasÄ±nda kalan Çukuralan’da iÅŸletilen altÄ±n madeninin 'FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar çerçevesinde TMSF’ye geçtiÄŸini anÄ±msattÄ±. Söz konusun madenin kayyÄ±m tarafÄ±ndan iÅŸletilmesine raÄŸmen, ÇED sürecine iliÅŸtin bilirkiÅŸi raporunda üçüncü kez kapasite artÄ±ÅŸÄ±na olumlu görüÅŸ bildirildiÄŸinin basÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Polat, “Bu kapasite artÄ±rÄ±mÄ± nedeniyle Kozak YaylasÄ±’nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lan KapÄ±kaya Mahallesi yakÄ±nlarÄ±na da altÄ±n madeni kurulmak istenmektedir. Bu nedenle yeni maden sahasÄ± alanÄ±ndaki Kozak YaylasÄ± ve çevresinde bulunan ve geçimini çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ±ndan saÄŸlayan halk büyük bir tedirginlik yaÅŸamaktadÄ±r” dedi.

'BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇACAK'

Helenistik ÇaÄŸ’dan beri Kozak YaylasÄ±’nÄ±n çamfÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ekolojik yetiÅŸme alanÄ± olduÄŸunu ve burasÄ±nÄ±n Türkiye’nin çamfÄ±stÄ±ÄŸÄ± deposu konumunda bulunduÄŸunu anÄ±msatan Polat, “HazÄ±rlanan ÇED raporunda çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemi dikkate alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. 324 hektarlÄ±k ÇED alanÄ±nÄ±n 274 hektarÄ±nÄ±n orman içinde kalmasÄ±na raÄŸmen endemik bitki türlerini etkilemeyeceÄŸinin iddia edilmesi gerçekçi deÄŸildir. UNESCO Dünya MirasÄ± Koruma Listesi’nde yer alan Kybele Kutsal AlanÄ± KapÄ±kaya’da bulunmaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu uygulama UNESCO Dünya Miras AlanÄ±’nda sorunlara yol açacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

CHP Ä°zmir Milletvekili Mahir Polat tarafÄ±ndan Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum’a yöneltilen sorular ÅŸöyle:

"♦ Çukuralan’da iÅŸletilen altÄ±n madeni sahasÄ± içinde yer alan ve yöre ekonomisinin can damarÄ± sayÄ±lan fÄ±stÄ±k çamÄ± aÄŸaçlarÄ±nÄ±n maden nedeniyle zarar göreceÄŸi gerçeÄŸi göz önüne alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Maden nedeniyle oluÅŸacak zararÄ±n giderilmesine yönelik öngörülen bir çalÄ±ÅŸma var mÄ±dÄ±r?

♦ Maden sahasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan alanlarda fÄ±stÄ±k çamÄ± aÄŸaçlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±na raÄŸmen bilirkiÅŸinin madenin tohum meÅŸceresi üzerindeki etkisinin sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ± kanaatine vardÄ±ÄŸÄ± doÄŸru mudur? DoÄŸru ise bunun gerekçesi nedir?

♦ Önemli oranda kÄ±zÄ±lçam aÄŸacÄ± kesilecek olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸirketin kesilecek aÄŸaçlarÄ±n 5 katÄ± kadar aÄŸaç dikeceÄŸine yönelik taahhütte bulunduÄŸu doÄŸru mudur? Kesilecek aÄŸaçlar nedeniyle yöre halkÄ±nÄ±n her açÄ±dan yaÅŸayacaÄŸÄ± maÄŸduriyet göz önüne alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

♦ Maden sularÄ±nÄ±n deÅŸarj edildiÄŸi Çökek Deresi’nin 5 kilometre güneyinde yer alan ve Kültür ve Tabiat VarlÄ±ÄŸÄ± olan Nebiler Åželalesi’ne ilik olmasÄ±, ÇED Raporu’na olumlu cevap veren bilirkiÅŸi heyeti tarafÄ±ndan göz önüne alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

♦ OluÅŸacak tozlar sonucu çamfÄ±stÄ±ÄŸÄ± üretiminin azalacaÄŸÄ± ve bu nedenle Kozak YaylasÄ± çevresindeki bölgede çamfÄ±stÄ±ÄŸÄ±ndan geçimini saÄŸlayan insanlarÄ±n zorunlu olarak baÅŸka yerlere göç edeceÄŸi gerçeÄŸi göz önüne alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

♦ BalÄ±kesir Belediyesi tarafÄ±ndan içme suyu amacÄ±yla kullanÄ±lan Madra BarajÄ± Göl AlanÄ±’nÄ±n madene 6 kilometre uzaklÄ±kta yer almasÄ± verilen raporda dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

♦ Kozak YaylasÄ±’nÄ±n deÄŸerli yer altÄ± sularÄ±na aÄŸÄ±r metaller bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m yapÄ±lamayacak olmasÄ± ve bunun yanÄ± sÄ±ra Bergama’da yaÅŸayan 110 bin kiÅŸinin içme suyunu kullanamama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± göz önünde bulundurulmuÅŸ mudur?

♦ Söz konusu ÇED raporunun doÄŸaya, mahallerinden göç etmek zorunda kalacak insanlara ve onlarÄ±n kültürlerine telafisi mümkün olmayacak olumsuz sonuçlar yaratacaÄŸÄ± düÅŸünülmekte midir? (Ä°zmir/EVRENSEL)

AltÄ±n madeni Kozakâ€™a doÄŸru geniÅŸliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 13:58

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