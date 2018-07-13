Ä°stinye Park AVM ve otel projesini kurtaran planlara onay

ÃœÃ§kuyular'daki Ä°stinye Park AVM ve otel inÅŸaatÄ±nÄ± kurtaran yeni planlar Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'in Balçova Ä°lçesi Üçkuyular MeydanÄ±'nda yapÄ±mÄ± devam eden Ä°stinye Park AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi ve Otel projesi için odalarÄ±n ve bölgenin kazanmÄ±ÅŸ olduÄŸu davalara raÄŸmen benzer nitelikli yeni planlar hazÄ±rlandÄ±. Mahkeme kararÄ± ile imar planlarÄ± iptal edilen alana Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kÄ±sa sürede yeni onay geldi.

AskÄ±ya çÄ±karÄ±lan imar planlarÄ± birlikte planlarda 'resmi kurum alanÄ±' ve 'eÄŸitim alanÄ±' olarak belirlenen kÄ±sÄ±mlar tekrardan 'ticaret-turizm' alanÄ± olarak deÄŸiÅŸtiriliyor. DeÄŸiÅŸiklik karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda KarabaÄŸlar Vergi Dairesi'nin bulunduÄŸu parsel hali hazÄ±rda bulunduÄŸu KarabaÄŸlar Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki parsele, sonradan imam hatibe dönüÅŸtürülen lise de aynÄ± ÅŸekilde bulunduÄŸu Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki parsele taÅŸÄ±nÄ±yor. Ek olarak Gaziemir AtÄ±f Bey Mahallesi'ndeki 11363 ada 5 ve 6 parseller ana okulu yapÄ±lmak üzere eÄŸitim alanÄ±na çevriliyor. Proje için 3. kez imar planÄ± hazÄ±rlanÄ±rken plan deÄŸiÅŸikliÄŸine gerekçe olarak ise 'kamu yararÄ±' gösterilmesi de dikkat çekti.

KÄ°ÅžÄ°YE ÖZEL PLAN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

Üçkuyular MeydanÄ±'nda AVM ve otel projesinin olduÄŸu söz konusu alan daha önceki imar planlarÄ±nda resmi tesis alanÄ±, açÄ±k pazar yeri alanÄ±, çocuk parkÄ±, yeÅŸil alan ve terminal alanÄ± olarak belirlenmiÅŸti. DoÄŸuÅŸ Holding tarafÄ±ndan ucuza satÄ±n alÄ±nan parseller 2015 yÄ±lÄ±ndaki plan tadilatÄ± ile ticaret merkezi ve otel imarÄ±na çevrildi ve deÄŸeri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Alandaki KarabaÄŸlar Vergi Dairesi, lise, terminal, pazar alanÄ± ise KarabaÄŸlar sÄ±nÄ±rÄ±ndaki baÅŸka parsellere taÅŸÄ±ndÄ±.

PROJE AÇISINDAN KRÄ°TÄ°K ÖNEME SAHÄ°P

Daha öncesinde Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± tarafÄ±ndan iptal edilen imar planlarÄ± mayÄ±s ayÄ± içerisinde de Balçova Arsa MaÄŸdurlarÄ± DerneÄŸi tarafÄ±ndan iptal edilmiÅŸti. DerneÄŸin itirazÄ±nÄ± inceleyen Ä°zmir 2. Ä°dare Mahkemesi, plan deÄŸiÅŸikliklerinin kamu yararÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, yüksek yapÄ±laÅŸma koÅŸulu verilmesini, ulaÅŸÄ±m planlama etüt çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±, ÅŸehircilik ilkeleri ve planlama esaslarÄ±na aykÄ±rÄ± olmasÄ±nÄ± gerekçe göstererek planlarÄ± iptal etmiÅŸti. Ä°ptal edilen planlardaki vergi dairesinin ve okullarÄ±n bulunduÄŸu alan ÅŸu anda yapÄ±mÄ± süren projenin otel kÄ±smÄ±na denk geliyor ve proje açÄ±sÄ±ndan kritik öneme sahip. DoÄŸuÅŸ Holding tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ±nÄ± baÅŸlanan proje Orjin Gruba satÄ±ldÄ±. 42 bin metrekarelik alan üzerine inÅŸa edilen ve Türkiye'nin en büyük alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinden biri olmasÄ± planlanÄ±yor.

'Ä°STÄ°NYE PARK HUKUKA AYKIRI GÖRÜLDÜ'

Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol, imar deÄŸiÅŸikliÄŸini Evrensel'e deÄŸerlendirdi. DeÄŸiÅŸikliÄŸe karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± 2. iptal davasÄ±nda lehlerine bilirkiÅŸi raporu geldiÄŸinin bilgisini veren Åženyol “MayÄ±s ayÄ±nda Ä°stinye Park projesinin gerçekleÅŸtirileceÄŸi alanÄ±n içinde yer alan, vergi dairesinin taÅŸÄ±nmasÄ± öngörülen maliye meslek lisesinin bulunduÄŸu alanÄ±n imar planÄ± iptal kararÄ± mahkemeden gelmiÅŸti. Dün itibariyle iptal edilen imar planÄ±nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu vergi dairesinin eski yeri olan Ä°stinye park proje alanÄ±nÄ±n imar planÄ±, dava süreci devam ederken, çevre ve ÅŸehircilik bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayladÄ±ÄŸÄ± yeni imar planÄ± askÄ±ya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durum göstermektedir ki; Ä°stinye park hukuka aykÄ±rÄ± görülmüÅŸtür ve kamuya ait vergi dairesi hukuka aykÄ±rÄ± bir plan kararÄ± ile yeni yerine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili Ä°zmir'e Sahip ÇÄ±k platformu olarak detaylÄ± bilgileri birkaç gün içinde gerçekleÅŸtireceÄŸimiz basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda Ä°zmir halkÄ±yla paylaÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

Ä°stinye Park Projesi â€˜durdurulsunâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

AVM projesine jet Ã‡ED izni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 13:50

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