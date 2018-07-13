Levent GÃ¼ltekin, Muharrem Ä°nce'den Ã¶zÃ¼r diledi

Muharrem Ä°nce'nin seÃ§im gecesi alkol aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ekran Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Levent GÃ¼ltekin, Ã¶zÃ¼r diledi.

Medyascope'ta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda "CHP'deki kaynaklarÄ±ndan teyit ettiÄŸi"ni söylediÄŸi iddiaya dayanarak "Ä°nce'nin seçim gecesi alkol aldÄ±ÄŸÄ±, sarhoÅŸ olduÄŸu ve bu yüzden televizyon ekranlarÄ±na çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyen Levent Gültekin birkaç saat içerisinde kendini tekzip ederek özür diledi. Parti içi çekiÅŸmelerin içinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gültekin, Muharrem Ä°nce ile de konuÅŸtuÄŸunu "Böyle bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içinde olmaktan utanç duyduÄŸunu" söylediÄŸi aktardÄ±.

12 Temmuz'da yayÄ±mlanan programdan saatler sonra Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Gültekin, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"24 Haziran akÅŸamÄ± Ä°nce neredeydi?" sorusuna cevap olarak bana aktarÄ±lan, sanÄ±rÄ±m parti içi kiÅŸisel mücadelede kullanÄ±lan bilgiyi ispat etme durumum olmadÄ±ÄŸÄ± için paylaÅŸmamam gerekiyordu. Arayan muhataplarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lÄ±rsa tuhaf bir çekiÅŸmenin ortasÄ±nda kalmÄ±ÅŸÄ±m."

"24 Haziran akÅŸamÄ± Ä°nce neredeydi?" sorusuna cevap olarak bana aktarÄ±lan, sanÄ±rÄ±m parti içi kiÅŸisel mücadelede kullanÄ±lan bilgiyi ispat etme durumum olmadÄ±ÄŸÄ± için paylaÅŸmamam gerekiyordu. Arayan muhataplarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lÄ±rsa tuhaf bir çekiÅŸmenin ortasÄ±nda kalmÄ±ÅŸÄ±m. — Levent Gültekin (@acikcenk) July 12, 2018

"O geceki karanlÄ±k noktalarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± umutsuzluÄŸu daÄŸÄ±tayÄ±m derken paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bu gereksiz bilgiden dolayÄ± herkesten özür dilerim. tekrar edeyim kaynaÄŸÄ±m saÄŸlam olsa da esas olan muhatabÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadÄ±r."

"Niyetimiz iyi bir ÅŸey yapmak olsa bile bir ÅŸey yaparken yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz, hata ediyoruz, insanÄ±z hata insana ait bir ÅŸey. Bazen kendimize yakÄ±ÅŸmayacak söz ve davranÄ±ÅŸlarda bulunuyoruz. Niyetin iyi olmasÄ± o yanlÄ±ÅŸlarÄ± aklamÄ±yor."

"Ne kadar dikkat etsek, ne kadar hassas davransak da farkÄ±nda olmadan hata yapmaktan kurtulamÄ±yoruz. Bir anlÄ±k düÅŸüncesizlik büyük bir yanlÄ±ÅŸa neden oluyor."

Soranlara son söz: Muharrem Bey ile konuÅŸtuk. Durumu anlattÄ±m. O da anlattÄ±. Böyle bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içinde olmaktan utanç duyduÄŸumu söyleyip özür diledim. helalleÅŸtik ve konuyu kapattÄ±k. — Levent Gültekin (@acikcenk) July 13, 2018

"Soranlara son söz: Muharrem Bey ile konuÅŸtuk. Durumu anlattÄ±m. O da anlattÄ±. Böyle bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içinde olmaktan utanç duyduÄŸumu söyleyip özür diledim. helalleÅŸtik ve konuyu kapattÄ±k."

Diken.com.tr'de köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapan Levent Gültekin, 24 Haziran seçimleri öncesi cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸ ancak daha sonra adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± çekmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanÄ± aday adayÄ± Levent GÃ¼ltekin, yazÄ±larÄ±na son verdi

Muharrem Ä°nce: Yerel seÃ§imden sonra kurultaya gidilmeli

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 13:35

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