MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda dÃ¶neminde Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

FotoÄŸraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)

MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda dÃ¶neminde Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

    • 13 Temmuz 2018 12:47

    MÄ°T TIR'larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± Burhanettin CihangiroÄŸlu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    MÄ°T TIR'larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve Ä±slak imza davalarÄ± sanÄ±ÄŸÄ± dönemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± Burhanettin CihangiroÄŸlu, Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:51
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