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MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda dÃ¶nemin Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
MÄ°T TIR'larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± Burhanettin CihangiroÄŸlu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MÄ°T TIR'larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve Ä±slak imza davalarÄ± sanÄ±ÄŸÄ± dönemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± emekli Albay Burhanettin CihangiroÄŸlu, Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'FETÖ'nün TSK yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda ankesörlü telefon veya sabit hatlarla irtibat kuranlara' yönelik soruÅŸturma sürüyor.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, ankesörlü telefonla görüÅŸme incelemesi sÄ±rasÄ±nda, Adana ve Hatay'da MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve Ä±slak imza davalarÄ±nÄ±n tutuksuz sanÄ±ÄŸÄ± dönemin Jandarma Kriminal Daire BaÅŸkanÄ± emekli Albay Burhanettin CihangiroÄŸlu'nun, örgüt mensuplarÄ±yla ankesörlü telefon aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla görüÅŸtüÄŸü iddiasÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli CihangiroÄŸlu'nun, Ä°stanbul'a getirileceÄŸi öÄŸrenildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:01