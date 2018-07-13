YaralÄ± saksaÄŸanÄ± iyileÅŸtirdi, besledi, doÄŸaya bÄ±rakacak

Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka'da 25 gün önce yaÄŸan dolu nedeniyle yuvasÄ±ndan düÅŸen ve yaralanan saksaÄŸan kuÅŸunu evinde misafir ederek eski saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturan Gökhan Özden, bir hafta sonra da doÄŸaya bÄ±rakacak.

Gitar eÄŸitmeni Gökhan Özden yaralÄ± olarak bulduÄŸu sayÄ±sÄ±z kuÅŸu, genellikle de kargalarÄ± evinde misafir edip tedavileri tamamlandÄ±ktan sonra doÄŸaya bÄ±rakÄ±yor. KuÅŸlara olan ilgisinin 7 sene önce yol kenarÄ±nda gördüÄŸü can çekiÅŸen bir karga yavrusu ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gökhan Özden, 7 yÄ±l içinde 6 yavru karga, 2 martÄ±, 2 güvercin baktÄ± ve hepsini saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturduktan sonra Ä°zmir DoÄŸal YaÅŸam ParkÄ± çevresine bÄ±raktÄ±. Özden, Bir gün yol kenarÄ±nda birbirleriyle baÄŸÄ±ra çaÄŸÄ±ra konuÅŸan 3-5 kiÅŸi gördüm. AÄŸaçtan düÅŸmüÅŸ yavru bir karga, bir kedinin aÄŸzÄ±nda çÄ±rpÄ±nÄ±yordu. EtrafÄ±nda toplanan insanlar bana 'Aman elleme, ailesi gelir saldÄ±rÄ±r' dedi. UmursamayÄ±p, yavruyu oradaki yardÄ±msever genç bir arkadaÅŸ yardÄ±mÄ±yla kurtardÄ±k. KargalarÄ±n aileleri aÅŸÄ±rÄ± koruyucular ama o anda ailesinden kimse yoktu. Ben de karton bir kutuya koyup evime getirerek macerama baÅŸlamÄ±ÅŸ oldum. O günden sonra 6 yavru kargam, 2 martÄ±m, 2 güvercinim daha oldu. Hepsini saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturduktan sonra ormanlÄ±k alan geniÅŸliÄŸi ve karga populasyonu fazla olduÄŸu için DoÄŸal YaÅŸam ParkÄ± çevresine bÄ±raktÄ±m dedi.

YaklaÅŸÄ±k 25 gün önce bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n haber vermesiyle ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± saksaÄŸan kuÅŸunun da yaÄŸmurlu bir günde yuvasÄ±ndan düÅŸtüÄŸünü anlatan Özden, "Åžu an bakÄ±mÄ±nÄ± üstlendigim bir saksaÄŸan yavrusu var. KanadÄ±nda bir yara vardÄ±. Onu ilk olarak sÄ±cak suyla yumuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ kuru kedi mamasÄ±yla besledim. Ä°lerleyen günlerde ise yumurta sarÄ±sÄ± ve meyve sebze püresi verdim. Suyunu da ÅŸÄ±rÄ±nga yardÄ±mÄ±yla içirdim. HÄ±zla toparlandÄ±. 1 hafta içerisinde özgürlüÄŸüne kavuÅŸacak" diye konuÅŸtu.

Sokaktan sahiplendiÄŸi yavru kargaya metal mÃ¼zik dinletiyor

KUÅžLAR ÖZGÜR OLMALI

HayvanlarÄ± çok sevdiÄŸini ve yardÄ±m etmek için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özden, 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana rock müzik grubu Pislick Kedi ile beraber ücretsiz sokak hayvanlarÄ±na yardÄ±m etkinlikleri düzenlediÄŸini söyledi. SaÄŸlÄ±klÄ± ve huzurlu bir nesil için hayvan ve müzik sevgisinin büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gökhan Özden, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Besleyip tedavisini yaptÄ±ÄŸÄ±m tüm kuÅŸlarÄ±mÄ± çok sevdim. Beni tanÄ±yanlar, bunca emek verdikten sonra nasÄ±l tekrar doÄŸaya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ± soruyor. Bu tür hayvanlarÄ± kesinlikle ve kesinlikle özgürlüÄŸünden alÄ±koymamak gerekiyor. Kargalar dört duvar arasÄ±nda yaÅŸayabilecek kuÅŸlar deÄŸiller, avcÄ± ve çok atik hayvanlar. Zaten bir süre sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± stres nedeniyle mutsuz olabilir, hatta saldÄ±rganlaÅŸabilir. KuÅŸlar uçmalÄ±, özgür olmalÄ±. CanlarÄ± nereye istiyorsa oraya uçmalÄ±." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:53

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