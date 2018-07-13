Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ErdoÄŸan'a 95 bin lira tazminat Ã¶demeye mahkum oldu

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu' gerekÃ§esiyle 95 bin lira tazminat Ã¶demeye mahkum oldu.

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu" gerekçesiyle, 3 ayrÄ± davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde art arda görülen davalara ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Muammer CemaloÄŸlu ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun avukatÄ± Celal Çelik katÄ±ldÄ±.

Avukat CemaloÄŸlu, dava konusu açÄ±klamalarla müvekkilinin kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸunu ifade ederek, manevi tazminata hükmedilmesini istedi.

Çelik ise sözlerin eleÅŸtiri mahiyetinde olduÄŸunu savunarak, davalarÄ±n reddini talep etti.

Hakim Fatih Akkuzu davalarÄ±n kabulüne karar vererek, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, ErdoÄŸan'a 20 bin, 25 bin ve 50 bin olmak üzere üç davada toplam 95 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

DAVALAR

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Hüseyin AydÄ±n, 22 AralÄ±k 2017'de TBMM'deki basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve 24 AralÄ±k 2017'de CHP'nin EskiÅŸehir Ä°l Kongresi'ndeki konuÅŸmalarÄ±nda MAN adasÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a asÄ±lsÄ±z ithamlarda bulunduÄŸu gerekçesiyle KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na 250 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na, partisinin 6 Åžubat 2018'deki TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan'dan "diktatör" diye bahsetmesi nedeniyle 250 bin lira, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi önünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle de 150 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Dava dilekçelerinde, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun sözlerine yer verilerek, bunlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal edici mahiyette olduÄŸu ifade edilmiÅŸ, sözlerin düÅŸünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde deÄŸerlendirilemeyeceÄŸi kaydedilmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:30

www.evrensel.net