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FotoÄŸraf: Pixabay
TekirdaÄŸ'da inÅŸaat iskelesinden dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
13 Temmuz 2018 12:03
TekirdaÄŸ'Ä±n Malkara ilÃ§esinde PakistanlÄ± iÅŸÃ§i mantolama yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iskeleden dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TekirdaÄŸ'Ä±n Malkara ilçesinde, mantolama yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iskeleden düÅŸen iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, bir binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesini mantolama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda beÅŸinci katta çalÄ±ÅŸan Pakistan uyruklu Rashed Mesieh (26), dengesini kaybederek düÅŸtü.
Ä°nÅŸaattaki çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Mesieh'i ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.
AÄŸÄ±r yaralanan Mesieh, müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (TekirdaÄŸ/DHA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:16
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