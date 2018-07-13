TekirdaÄŸ'da inÅŸaat iskelesinden dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
FotoÄŸraf: Pixabay

TekirdaÄŸ'da inÅŸaat iskelesinden dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

    • 13 Temmuz 2018 12:03

    TekirdaÄŸ'Ä±n Malkara ilÃ§esinde PakistanlÄ± iÅŸÃ§i mantolama yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iskeleden dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    TekirdaÄŸ'Ä±n Malkara ilçesinde, mantolama yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iskeleden düÅŸen iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Edinilen bilgiye göre, bir binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesini mantolama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda beÅŸinci katta çalÄ±ÅŸan Pakistan uyruklu Rashed Mesieh (26), dengesini kaybederek düÅŸtü.

    Ä°nÅŸaattaki çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Mesieh'i ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

    AÄŸÄ±r yaralanan Mesieh, müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (TekirdaÄŸ/DHA)

    Haziranda 149 iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:16
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