YÄ±ldÄ±rÄ±m'a madalya veren ErdoÄŸan: BazÄ±larÄ± gibi yolunu ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Devlet Åžeref MadalyasÄ± verilecek olan tÃ¶rende konuÅŸtu.

TBMM BaÅŸkanÄ± ve Türkiye Cumhuriyeti 27. BaÅŸbakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Devlet Åžeref MadalyasÄ± veridli.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tevcih töreninde konuÅŸtu. ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nda Binali yÄ±ldÄ±rÄ±m için "40 yÄ±llÄ±k yoldaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizleri hiçbir zaman yolda bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± gibi, bazÄ±larÄ± gibi yolunu da ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

*Sadece son 16 yÄ±lda ülkemize milletvekili, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±, BaÅŸbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inÅŸallah bundan sonra TBMM BaÅŸkanÄ± olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecektir. Gerek BakanlÄ±ÄŸÄ± gerekse BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde sergilediÄŸi uzlaÅŸmacÄ±, kuÅŸatÄ±cÄ± ve samimi yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sürecinde de devam ettireceÄŸine inanÄ±yorum.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin son BaÅŸbakanÄ± SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldÄ±ÄŸÄ± görevlerle ülkemizin kalkÄ±nmasÄ±, milletimizin refahÄ± için ortaya koyduÄŸu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiÅŸtir.

'YOLDA BIRAKMADI'

*Binali Bey, 40 yÄ±llÄ±k yoldaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizleri hiçbir zaman yolda bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± gibi, bazÄ±larÄ± gibi yolunu da ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±. Gücünü ve itibarÄ±nÄ± makamÄ±ndan deÄŸil; millete yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu hizmetlerden alan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z oldu.

* Binali Bey, FETÖ baÅŸta olmak üzere terör örgütlerine karÅŸÄ± yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yürüttüÄŸümüz amansÄ±z mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸtir.

*Binali Bey, asÄ±l 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin iradesine, ülkemizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na sahip çÄ±kan cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrÄ±ca pekiÅŸtirmiÅŸtir.

'UYUMUMUZU MECLÄ°S BAÅžKANLIÄžI DÖNEMÄ°NDE DE DEVAM ETTÄ°RECEÄžÄ°MÄ°ZÄ° UMUYORUM'

*Binali Bey ile baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dönemimizde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uyumu, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde devam ettireceÄŸimizi umuyorum.

*Binali Bey, MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldÄ±rmadan, takdire ÅŸayan bir ÅŸekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye'yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsÄ±zlÄ±k üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadÄ±lar, aynÄ± zamanda ilk defa iki farklÄ± partinin bir araya gelerek sandÄ±k yoluyla büyük bir dönüÅŸüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarÄ±na itibar kattÄ±lar.

*40 yÄ±lÄ± aÅŸan siyasi hayatÄ±mÄ±z boyunda milletimize efendilik deÄŸil, daima hizmetkarlÄ±k yaptÄ±k.

MADALYA TAKILDI

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m davet edildi. ErdoÄŸan, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Devlet Åžeref MadalyasÄ±nÄ± taktÄ±. TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m da yeni sistem ile yürürlükten kalkan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n mührünü CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a verdi.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM: YOLCULUÄžUMUZ EBEDÄ°YETE KADAR DEVAM EDECEKTÄ°R

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m söz aldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu Åžeref MadalyasÄ± benim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Erzincan'Ä±n Refahiye kazasÄ±ndan, KayÄ± köyünden Bahar HanÄ±m ve Topal Dursun'un evladÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m olarak, böyle bir sorumluluÄŸu sizinle beraber üstlenerek ülkeme ve milletime hizmet yapabildiysem, benim için en büyük mutluluk budur. Åžartlar ne olursa olsun SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m, 40 yÄ±l önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 13:03

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