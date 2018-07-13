Nagehan AlÃ§Ä± hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ± bozuldu

Ekran görüntüsü, CNN Türk'te yayÄ±nlanan 'Dört Bir Taraf' programÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

Nagehan AlÃ§Ä± hakkÄ±nda Orgeneral HurÅŸit Tolon iÃ§in 'darbeci general' ifadesini kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±lan davada verilen beraat kararÄ± bozuldu.

Nagehan AlçÄ± hakkÄ±nda BakÄ±rköy 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin verdiÄŸi beraat kararÄ± bozuldu. YargÄ±tay aldÄ±ÄŸÄ± kararla davanÄ±n yeniden görülmesine hükmetti.

Dava, Nagehan AlçÄ±’nÄ±n 2013 yÄ±lÄ±nda ulusal bir televizyon kanalÄ±nda eski 1. Ordu KomutanÄ± emekli Orgeneral HurÅŸit Tolon için “darbeci general” ifadesini kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BakÄ±rköy AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi beraat kararÄ± verse de, YargÄ±tay bu kararÄ± bozdu.

Bu sözlerle Nagehan AlçÄ±’nÄ±n kiÅŸinin, onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edecek nitelikte olduÄŸu ve hakaret suçunu iÅŸlediÄŸi gözetilmeden beraat kararÄ± verildiÄŸini belirten YargÄ±tay, hükmün bozulmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verdi.

HurÅŸit Tolon’un müdahil olduÄŸu davada, Tolon’un avukatÄ±nÄ±n baÅŸvurusu üzerine beraat kararÄ± temyiz edilmiÅŸti. YargÄ±tay’daki dava 25 Nisan’da karara baÄŸlanÄ±rken, ÅŸimdi Nagehan AlçÄ±’nÄ±n 2013 yÄ±lÄ±ndaki sözlerinden ötürü yeniden yargÄ±lanmasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:53

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