MuÄŸdat Ã‡elik: Dat diri dat dat MuÄŸdat tezahÃ¼ratÄ± devam edebilir

Galatasaray'Ä±n yeni transferi MuÄŸdat Ã‡elik, taraftara tezahÃ¼rat Ã¶nerisinde bulundu: 'Dat diri dat dat MuÄŸdat' tezahÃ¼ratÄ± devam edebilir, sÄ±kÄ±ntÄ± yok.

Galatasaray'Ä±n yeni transferi MuÄŸdat Çelik, geçmiÅŸ takÄ±mlarÄ±ndaki taraftarlarÄ±n kendisi için bestelediÄŸi tezahüratla ilgili olarak, "Taraftarlar gol attÄ±ÄŸÄ±m zamanlarda 'Dat diri dat dat MuÄŸdat' ÅŸeklinde tezahürat yapÄ±yorlardÄ±, burada da desinler, sÄ±kÄ±ntÄ± yok" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°sviçre kampÄ±nda DHA'ya konuÅŸan 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu "Hayalim gerçek oldu. Akhisar'dan ayrÄ±lÄ±rken transfer teklifleri oldu. Galatasaray'Ä±n teklifi daha cazip geldi. Ä°yi ki gelmiÅŸim. ArkadaÅŸlÄ±k ortamÄ±, hocalar, müthiÅŸ bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ± var. Ä°nÅŸallah burada baÅŸarÄ±lÄ± olmak istiyorum" dedi.

'Ä°YÄ° BÄ°R ARKADAÅžLIK ORTAMI VAR'

TakÄ±mdaki birçok isimle rakip olarak Süper Lig'de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten MuÄŸdat Çelik, "Tabii ki uyum saÄŸladÄ±m. Ligde oynadÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mdÄ± çoÄŸu, hemen kabul ettiler aralarÄ±na aldÄ±lar. Ä°yi bir arkadaÅŸlÄ±k ortamÄ± var burada ÅŸu an. Kamp çok güzel geçiyor, çok iyi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Çok yoruluyoruz ama yorulmamÄ±z lazÄ±m ki sezon içinde rahatlayalÄ±m. Hocam ne kadar süre verirse, oynatÄ±rsa veya oynatmazsa ben elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. OynattÄ±ÄŸÄ± her dakika için elimden geleni yapacaÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'PROFESYONEL DAVRANACAÄžIZ'

Galatasaray'Ä±n Avrupa maçlarÄ± nedeniyle de yoÄŸun bir fikstürünün olacaÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Çelik, "Ä°yi dinleneceÄŸiz, futbolcu olarak profesyonel insanlarÄ±z, kendimize bakacaÄŸÄ±z. Ä°ngiltere'de de 2-3 günde bir maç yapÄ±lÄ±yor. Burada biz de elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Yani profesyonel yaÅŸayÄ±p ona göre davranacaÄŸÄ±z" ifadelerine yer verdi.

'PARADAN DAHA ÖNEMLÄ° ÅžEYLER VAR'

Hayalindeki takÄ±ma geldiÄŸini vurgulayan MuÄŸdat Çelik, "Paradan daha önemli ÅŸeyler var benim hayatÄ±mda. O da hayalimdeki takÄ±ma gelmekti, Galatasaray'a oldu. Paradan önemli ÅŸey bunlar. Fatih hoca gibi ekibi de çok iyi insanlar, çok iyi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar, iÅŸi çok iyi biliyorlar. Onlarla çalÄ±ÅŸmak mutluluk verici. Paraya bakmÄ±yorum, ben parayÄ± ikinci planda tutuyorum. Burada baÅŸarÄ±lÄ± olmak istiyorum zaten baÅŸarÄ± parayÄ± getirir. Burada olmaktan çok mutluyum. PiÅŸman deÄŸilim, iyi ki gelmiÅŸim" diyerek sözlerini sürdürdü.

'4-5 AY EKSTRA ÇALIÅžTIM'

Akhisarspor'da son aylarda ekstra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çelik, "Orada son 4-5 ay ekstra çalÄ±ÅŸtÄ±m, fitness'a girdim. Burada da aynÄ± ÅŸeyi ÅŸimdiden yapmaya baÅŸladÄ±m Yasin hocam ile birlikte. Ä°nÅŸallah burada da baÅŸarÄ±lÄ± olup elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

'KENDÄ°ME GÜVENÄ°YORUM'

TaraftarlarÄ±n kendisi için bestelediÄŸi tezahürat ile ilgili yorum yapan MuÄŸdat, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Orada da taraftarlar 'dat diri dat dat MuÄŸdat' diyorlardÄ±, burada da desinler sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Kendime güveniyorum, onda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok ben hareketliliÄŸimle eksiklerimi kapatmaya çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m. Daha seriyim. Sistem gereÄŸi ikili forvet oynarsak forvetin yanÄ±nda oynamaktan zevk alÄ±yorum, orada daha çok istiyorum. Bu 4-3-3 olur hocam nasÄ±l karar verir onun bileceÄŸi bir iÅŸ. SaÄŸda da solda da oynarÄ±m, ortada ilerde fark etmez yani."

'TAKIMA KATKI SAÄžLAMAK Ä°STÄ°YORUM'

2012-13 sezonunda 2'nci Lig'de 24 gol ile gol kralÄ± olduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine ise MuÄŸdat Çelik, "Evet, o dönem bayaÄŸÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°nÅŸallah burada da devamÄ± gelir, atarÄ±z. Kaç gol atacaÄŸÄ±mÄ± bilemem ama takÄ±mÄ±ma ne kadar katkÄ± saÄŸlayabilirsem, benim için o önemli" dedi.

'DAHA ÖNCEDEN TANIÅžTIÄžIM Ä°SÄ°MLER VAR'

Åžu anda Galatasaray'da forma giyen isimlerden kimleri daha önceden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± sorusuna yanÄ±t veren MuÄŸdat Çelik, "Olcan AdÄ±n'la oynadÄ±k Akhisar'da, onun da Selçuk (Ä°nan) abiyle arasÄ± iyi. Onunla oradan bir tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var. Ahmet ÇalÄ±k var, GençlerbirliÄŸi altyapÄ±sÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Serdar Aziz var maçlardan tanÄ±yoruz. YabancÄ±larla da yavaÅŸ yavaÅŸ tanÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k" diye konuÅŸtu.

'HASAN ÅžAÅž BÄ°R Ä°DOL'

MuÄŸdat isminin nereden geldiÄŸini açÄ±klayan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Mersin'de MuÄŸdat Camisi var, annem hastalanÄ±nca oraya götürmüÅŸ. Oradaki kadÄ±nÄ±n biri illa MuÄŸdat olsun demiÅŸ, öyle oldu" ifadelerini kullandÄ±.

TarzÄ±nÄ±n Galatasaray'Ä±n yardÄ±mcÄ± antrenörlerinden Hasan ÅžaÅŸ'a benzetilmesine deÄŸinen MuÄŸdat, "O bir idol. Onun kadar olamayÄ±z. Ä°nÅŸallah onun kadar kariyerli olursak, ne mutlu bana" dedi.

'NASÄ°P OLDU, GALATASARAY'A GELDÄ°K'

14 yÄ±llÄ±k futbolculuk serüvenini anlatan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "En alttan geldim. GençlerbirliÄŸi'ne gittim ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda, altyapÄ±ya 14 yaÅŸÄ±nda transfer oldum. Bülent hoca gelmiÅŸti o zaman, beni o A takÄ±ma çÄ±kartmÄ±ÅŸtÄ± ama kendisi ayrÄ±ldÄ±ktan sonra beni de gönderdiler kiralÄ±k olarak Kastamonu'ya. Kastamonu'dan BugsaÅŸspor'a, BugsaÅŸspor'dan ÇankÄ±rÄ±'ya, ÇankÄ±rÄ±'dan Batman Petrol'e, Batman Petrol'den Nazilli'ye, yani hep 3'üncü Lig, 2'nci Lig'de oynadÄ±m. Nazilli'den sonra bir ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±k, oradan BalÄ±kesir'e gittik 1'inci Lig'e, orada da bir ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±k ve Süper Lig'e çÄ±ktÄ±k. Orada Cihat hocayla birlikteydik, kendisi Akhisar'a gidince beni de yanÄ±na aldÄ±. Oradan da Galatasaray'a geldik, nasip oldu. Sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla bütün hocalarÄ±ma da çok teÅŸekkür ediyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'BEN ÇALIÅžACAÄžIM, TAKDÄ°R HOCANIN'

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte forma giyme ÅŸansÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren MuÄŸdat Çelik, elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. GalatasaraylÄ± futbolcu, "ÇalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m ben, elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Takdir artÄ±k hocaya kaldÄ±, ben elimden geleni yapÄ±p sonuna kadar çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak ayrÄ±calÄ±ktÄ±r. Burada forma aslanÄ±n aÄŸzÄ±nda deÄŸil, midesinde. O yüzden çok çalÄ±ÅŸÄ±p, mücadele edip, oynamak istiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

'EN ÜST NOKTAYA KADAR GÄ°TMEK Ä°STÄ°YORUZ'

Galatasaray ile yeni sezonda en üst noktaya kadar gitmek istediÄŸine vurgu yapan MuÄŸdat Çelik, açÄ±klamalarÄ±nÄ± ÅŸöyle noktaladÄ±: "Åžampiyonlar Ligi olmazsa, UEFA Avrupa Ligi'nde ÅŸampiyonluk olur inÅŸallah. GidebildiÄŸimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz." (Zürih/DHA)

Galatasaray'dan MuÄŸdat Ã‡elik ve Ryan Donk aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:38

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