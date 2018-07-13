Diploma Ã¶nemini nasÄ±l kaybetti, yetkinlik nasÄ±l Ã¶nem kazandÄ±?

Ebru IÅŸÄ±klÄ±, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§ukâ€™un 'diploma deÄŸil yetkinlik Ã¶nemli' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'yetkinliÄŸin ekonomi politiÄŸi'ni yazdÄ±.

Ebru IÅŸÄ±klÄ±

Yeni Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un “diploma deÄŸil yetkinlik önemli” açÄ±klamasÄ±nÄ± duyunca bu yazÄ±yÄ± yazmaya karar verdim.

Google’da “diploma deÄŸil yetkinlik önemli” aramasÄ±nÄ± yaparsanÄ±z BakanÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kan tüm seçenekler iÅŸ hayatÄ±ndan aktörlerin yazdÄ±klarÄ±dÄ±r: DanÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketleri, iÅŸ hayatÄ± dergileri, insan kaynaklarÄ± uzmanlarÄ± vb. Çünkü bu yaklaÅŸÄ±m yönetimsel bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r.

Yönetimsel bir yaklaÅŸÄ±m nasÄ±l oluyor da bir devlet görevlisinin de yaklaÅŸÄ±mÄ± oluyor? Peki olmasÄ±nÄ±n bir sakÄ±ncasÄ± mÄ± var? Bu sorulara olaya sÄ±nÄ±f perspektifi katarak cevap vereceÄŸim. Bu nedenle bu yazÄ±da sermaye tarafÄ±ndaki aktörlerin, özellikle danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketlerinin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla son otuz yÄ±lda yarattÄ±ÄŸÄ± bir yeni kapitalizm normu olarak “iÅŸçi davranÄ±ÅŸÄ± önemlidir” yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n geliÅŸimini ve anlamÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. TartÄ±ÅŸmamda davranÄ±ÅŸÄ±n önemli olmasÄ±nÄ±n yapÄ±sal iÅŸsizlikle ve iÅŸin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±yla iliÅŸkisi olduÄŸunu iddia edeceÄŸim.

DAVRANIÅžIN PERFORMANS GÖSTERGESÄ° OLARAK ÖNEMLÄ° OLDUÄžU SÜREÇ NASIL GELÄ°ÅžTÄ°?

Yetkinlik bir iÅŸin çÄ±ktÄ±sÄ±nÄ± maksimize etmeyi saÄŸlayan davranÄ±ÅŸtÄ±r. Yetkinlik kavramÄ± ile kastedilen belli bir pozisyonun davranÄ±ÅŸsal eÄŸilimlerle örtüÅŸmesidir. SatÄ±cÄ±nÄ±n konuÅŸkan, muhasebecinin ketum, hemÅŸirenin ÅŸefkatli, kredi kartÄ± satÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n ikna edici olmasÄ±, yetkinliklerinin iÅŸe uygun olduÄŸu anlamÄ±na gelir. AnlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi iÅŸin gerektirdiÄŸi özellikler iyi insan özellikleriyle çeliÅŸebilir. Åžimdilik bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n toplumsal bedellerinin ve toplumsal alanlarÄ±n davranÄ±ÅŸa göre, sosyal olarak dizayn edilmesinin neye yol açacaÄŸÄ±nÄ± baÅŸka bir yazÄ±ya bÄ±rakalÄ±m.

Bir iÅŸe baÅŸvuran adaylarÄ±n iÅŸin gerektirdiÄŸi düÅŸünülen karakter özelliklerine sahip olmasÄ± o iÅŸte daha uzun süre yüksek performans göstereceklerinin iÅŸareti olarak ele alÄ±nÄ±r. Yöneticiler tarafÄ±ndan iÅŸçinin yetkinliklere sahip olmasÄ± sadece beklenmez çeÅŸitli araçlarla ölçülür de. Ä°ÅŸe alÄ±m, terfi ve yeniden organizasyon iÅŸleri için sadece bu iÅŸi yapan ÅŸirketler vardÄ±r.

Emek piyasasÄ±nda yetkinliÄŸin aranmasÄ±, ölçülmesi ve deÄŸerlendirilmesi son 30-40 yÄ±lda ortaya çÄ±kan bir pratiktir. Peki, ama davranÄ±ÅŸ eskiden önemli deÄŸil miydi? Elbette iÅŸçinin davranÄ±ÅŸÄ± onu yönetmek için hep önemli olmuÅŸtur. Daha önce (Fordist dönem-1980 öncesi) diploma sadece teknik becerinin kanÄ±tÄ± olduÄŸu için deÄŸil belli bir davranÄ±ÅŸ biçimi hakkÄ±nda fikir verdiÄŸi için de önemliydi. Diploma kurumlara uyum saÄŸlamayÄ± göstermesi açÄ±sÄ±ndan “iyi vatandaÅŸ” dolayÄ±sÄ±yla iyi çalÄ±ÅŸan olmanÄ±n iÅŸaretiydi. DiÄŸer yandan üniversite eÄŸitimliler için 70’li yÄ±llar, emeklilik, kÄ±dem, düzenli gelirin gibi getirilerin daha geçerli olduÄŸu ve bu nedenle insanlarÄ±n çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n getirileri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda öz disipline sahip olduÄŸu bir dönem olmuÅŸtur. Ancak Aktif Emek PiyasasÄ± PolitikalarÄ±nÄ±n da iÅŸaret ettiÄŸi gibi, bugün, devlet ve sermayenin beklentisi kiÅŸilerin bu getiriler olmadan sorumluluk almasÄ±dÄ±r.

KÄ±casa Aktif Ä°stihdam PiyasasÄ± PolitikalarÄ±ndan bahsedelim. Bu yaklaÅŸÄ±m yapÄ±sal iÅŸsizlikle beraber iÅŸsizliÄŸe çare olarak uygulamaya konan son 30 yÄ±lÄ±n istihdam yaklaÅŸÄ±mÄ±dÄ±r. Bu yaklaÅŸÄ±mda “aktif”, istihdamÄ± için sorumluluk alan, giriÅŸimci olan iÅŸçilerin istihdam edilebilirliklerini artÄ±racaÄŸÄ± ve iÅŸsizliÄŸi azaltacaÄŸÄ± ön görülmüÅŸtür. Bu nedenle bugün diploma bir ön koÅŸul iken karakter eleme koÅŸuludur. Yani diploma hala önemlidir ancak aranan çalÄ±ÅŸanÄ±n karakterinin pozisyonun gerektirdiÄŸi karakterle örtüÅŸmesi beklentisi bugünün performans tahmin edicisidir. Bu yaklaÅŸÄ±mdaki sosyal haklara sahip vatandaÅŸÄ±n pasif olduÄŸu düÅŸüncesi akademisyenler tarafÄ±ndan eleÅŸtirilmiÅŸtir.

Devletin yasal düzenlemeleriyle ve harcamalarÄ±yla, ÅŸirketlerin pazarlarÄ±nÄ± geniÅŸletmek için yaptÄ±klarÄ± faaliyetlerle ve hizmetlerinde ürettikleri normlarla istihdam bireyselleÅŸtirilmiÅŸ ve iÅŸsizlik bireyin problemi ve “hatasÄ±” olmuÅŸtur. Ä°stihdamÄ±n bireyselleÅŸtirilmesi ile kurulan iÅŸ-davranÄ±ÅŸ iliÅŸkisi iÅŸsizliÄŸi yönetmede ve kötü iÅŸlere razÄ± kÄ±lmada temel bir prensip haline gelmiÅŸtir.

SINIF VE DAVRANIÅž

Ä°stihdamÄ±n bireyselleÅŸtirilmesi farklÄ± sÄ±nÄ±flar için farklÄ± anlama gelir. Ä°ÅŸe uygun davranÄ±ÅŸ üst sÄ±nÄ±flar için “sevdiÄŸi iÅŸi yapmak” anlamÄ±na gelirken emek piyasasÄ±nÄ±n çeperindekiler için tükenmek (duygusal ve fiziksel olarak çalÄ±ÅŸmak) anlamÄ±na gelir.

Üst sÄ±nÄ±ftakiler iyi iÅŸlere (maddi, manevi getirisi olan) sahip olmalarÄ±nÄ± “doÄŸal” bir sonuç olarak göstermek ister. Yani iyi iÅŸe sahip biri, karakter - iÅŸ örtüÅŸmesi ile doÄŸal olarak bir “baÅŸarÄ±lÄ±” pozisyona gelmiÅŸtir. Oysa biz çoÄŸunluk için iÅŸ bir geçim ve anlam meselesidir, sadece anlam meselesi deÄŸildir. “Bir iÅŸe sahip olmak istiyorsan diploma deÄŸil yetkinlik önemlidir” yaklaÅŸÄ±mÄ± iÅŸe girebilmek için, beklenen yetkinliÄŸi performe etmemizi gerektirir. Bu da daha çabuk tükenmeye ve yÄ±pranmaya yol açar. Bu durumda iÅŸe alÄ±nmÄ±yorsak da “doÄŸal” olarak alÄ±nmÄ±yoruzdur.

Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n ideolojik olarak yayÄ±lmasÄ±nda iÅŸ gören iki örneÄŸi vardÄ±r. Birincisi emek pazarÄ±nÄ±n merkezindeki iÅŸlerde iÅŸe yarayacak özelliklerin (yaratÄ±cÄ±lÄ±k, yenilik vb) genel beklentiler olarak sunulmasÄ±dÄ±r. Ä°kincisi ise alt sÄ±nÄ±ftan eÄŸitim göstergeleri çok parlak olmamasÄ±na raÄŸmen yükselmiÅŸ kiÅŸilerin örnek olarak (daha çok satÄ±ÅŸ ve siyaset pozisyonlarÄ±nda bu örnekler vardÄ±r) sunulmasÄ±dÄ±r. Belirli bir model ucuz bir ideolojik saldÄ±rÄ± olarak sürekli iÅŸletiliyor: Anti-entelektüalizm ve hayali elitlere düÅŸmanlÄ±k. Bu yaklaÅŸÄ±m aynÄ± zamanda sÄ±nÄ±f öfkesini soÄŸuran ve söndüren bir etki de yapÄ±yor. Alt sÄ±nÄ±ftan eÄŸitim göstergeleri çok parlak olmamasÄ±na raÄŸmen çok yükselmiÅŸ kiÅŸi ancak bir fantezidir. Bizim gerçekliÄŸimiz baÅŸkadÄ±r. DiplomalÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸunluÄŸu diplomalarÄ±na raÄŸmen düÅŸük ücretli iÅŸlere mahkûmdur. Üst sÄ±nÄ±flar da baÄŸlantÄ±larÄ±yla iyi iÅŸlere girip, “sevdikleri” iÅŸleri yaparlar.

Yeni eÄŸitim bakanÄ±nÄ±n özel bir okulun yönetici olduÄŸunu unutmayalÄ±m. Onun fikirlerini belirleyen bu pozisyondur. Orta, üst sÄ±nÄ±f çocuklarÄ±n gittiÄŸi bu okullarda çocuklar diploma kriterini zaten saÄŸlayacak ve ek olarak iyi iÅŸleri elde etmek için o iÅŸlerin gerektirdiÄŸi özellikleri de edineceklerdir. Bu okullarda çocuklara kendi sÄ±nÄ±flarÄ±nÄ±n, uzun süre pratikle öÄŸrenebilecek davranÄ±ÅŸ kodlarÄ± öÄŸretilir. YaÅŸam boyunca edinilen bu deneyim sÄ±nÄ±fsal bir dili kurar. Burada edinilen, örneÄŸin iddialÄ± olma, argüman üretebilen veya itiraz edebilen biri olma gibi özellikler Bourdeiu’nun deyimiyle çabasÄ±z baÅŸarÄ±yÄ± (effortless achievement) getirir. Zaten bu davranÄ±ÅŸlar iÅŸ görüÅŸmesi öncesi, bir gecede öÄŸrenilemez.

SONUÇ

Kamu artÄ±k sadece bir ÅŸirket gibi deÄŸil aynÄ± zamanda zenginlere hizmet veren, yoksullara sosyal sorumluluk projesi yapan bir ÅŸirket gibi yönetilecek.

Tüm bu baÄŸlam bir yana, devletin bürokrasisinde yer alan görevliler için eÄŸitim ÅŸartlarÄ±nÄ±n esnetildiÄŸi, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n diplomasÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸma konusu edildiÄŸi bir zamanda diplomanÄ±n önemsiz olduÄŸunun belirtilmesi de manidardÄ±r.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, eski paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§ekti

Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Ziya SelÃ§uk kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:21

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