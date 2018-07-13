Galatasaray, EndoÄŸan Adili'nin sÃ¶zleÅŸmesini feshetti

Galatasaray, 500 bin TL fesih bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda EndoÄŸan Adili ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren, bu amaçla kadroyu da hafifletmeye çalÄ±ÅŸan Galatasaray, futbolcu EndoÄŸan Adili ile sözleÅŸmenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildiÄŸini duyurdu.

2014/15 sezonunda kadroya katÄ±lan Ä°sviçre doÄŸumlu futbolcu, A takÄ±mda kendine hiç yer bulamadÄ±.

2016/17 sezonunu Galatasaray 21 yaÅŸaltÄ± takÄ±mÄ±nda geçiren Adili, 6 maçta 2 gol attÄ±.

SözleÅŸmenin feshedilmesiyle, 1994 doÄŸumlu orta saha oyuncusuna 500 bin TL ödendiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Adili'nin 2018/19 sezonu için alacaÄŸÄ± 1 milyon 120 bin TL idi.

Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada böylece 620 bin TL'lik tasarruf saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

YASÄ°N ÖZTEKÄ°N: BEÅžÄ°KTAÅž'LA GÖRÜÅžTÜM

Galatasaray'la sözleÅŸmesi sona eren Yasin Öztekin ise, önceki gece Shakira konseri için geldiÄŸi Vodafone Arena'yÄ± terk ederken "BeÅŸiktaÅŸ ile daha önce görüÅŸtüm, haber bekliyorum. Burada oynamak isterim" dedi.

TERÄ°M'DEN YERRY MINA AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün Instagram hesabÄ±ndan spor müdürlerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Goal.com'un haberine göre Terim, Dünya KupasÄ± ve transferlerle ilgili bir soruya verdiÄŸi yanÄ±tta adÄ± Fenerbahçe ile de anÄ±lan Yerry Mina ile ilgili konuÅŸtu.

Terim, "Dünya KupasÄ±'nda beÄŸendiÄŸim oyunculardan bir tanesi Mina. AçÄ±kçasÄ±, onunla ilgilendiÄŸimiz de doÄŸrudur. OynamÄ±yordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadÄ±. HatalÄ± goller yiyince ilk maçta deÄŸiÅŸtirdiler. Mina konusu böyle" dedi.

Sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ± Barcelona'da geçiren Mina, Dünya KupasÄ±'nda üst üste üç maçta da gol atarak bunu baÅŸaran ilk defans oyuncusu olmuÅŸtu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:21

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