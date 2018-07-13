ABD heyetiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmede GÃ¼len'in iadesi konuÅŸulacak

ABDÂ ile Fethullah GÃ¼len'in iadesi, vize, konsolosluk ve TÃ¼rkiye'de tutukluÂ ABDÂ vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± toplantÄ± Ankara'da yapÄ±lÄ±yor.

ABD ile Fethullah Gülen'in iadesi, vize, konsolosluk ve Türkiye'de tutuklu ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± toplantÄ± Ankara'da yapÄ±lÄ±yor.

AA'nÄ±n diplomatik kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye göre; DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak toplantÄ±da Fethullah Gülen’in iadesi, 'FETÖ' ile mücadele ve her iki ülkede tutuklu Türkiye ve ABD vatandaÅŸlarÄ± konularÄ±nda görüÅŸ teatisinde bulunulacak.

ToplantÄ±da iki ülke Adalet, Ä°çiÅŸleri ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±klarÄ± yetkilileri yer alÄ±yor.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 16 Åžubat'ta Türkiye ziyaretinde görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güvenin yeniden tesisi amacÄ±yla iki ülke arasÄ±nda mekanizma kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortak açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:24

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