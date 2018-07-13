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FotoÄŸraf: Muhammet Lord/AA
Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esindeki fabrikada yangÄ±n
13 Temmuz 2018 10:33
Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esindeki bir tekstil fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°zmir'in TorbalÄ± ilçesinde bir tekstil fabrikasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AlÄ±nan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde otomotiv, mobilya, inÅŸaat ve beyaz eÅŸya sektörüne yönelik keçe ve elyaf üreten tekstil fabrikasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
FabrikanÄ±n depo kÄ±smÄ±na sÄ±çrayan yangÄ±n, içerideki tekstil malzemelerinin alev almasÄ±yla hÄ±zla büyüdü.
Ä°hbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale etti. SaÄŸlÄ±k ekipleri de tedbir amaçlÄ± bölgeye yönlendirildi.
KÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. (Ä°zmir/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:00
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