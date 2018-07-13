Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esindeki fabrikada yangÄ±n

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esindeki bir tekstil fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilçesinde bir tekstil fabrikasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AlÄ±nan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde otomotiv, mobilya, inÅŸaat ve beyaz eÅŸya sektörüne yönelik keçe ve elyaf üreten tekstil fabrikasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

FabrikanÄ±n depo kÄ±smÄ±na sÄ±çrayan yangÄ±n, içerideki tekstil malzemelerinin alev almasÄ±yla hÄ±zla büyüdü.

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale etti. SaÄŸlÄ±k ekipleri de tedbir amaçlÄ± bölgeye yönlendirildi.

KÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. (Ä°zmir/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:00

www.evrensel.net