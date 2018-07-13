Åžili Kilisesindeki Ã§ocuk istismarÄ± operasyonunda 1 gÃ¶zaltÄ±

Åžili Kilisesinde Ã§ocuklara cinsel istismar iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada bir papaz gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžili'de çocuklara cinsel istismar iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda bir papaz gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SavcÄ± Emiliano Arias'Ä±n talimatÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 56 yaÅŸÄ±ndaki papaz Oscar Munoz Toledo, 7 çocuÄŸa cinsel tacizde bulunmak ve tecavüz etmekle suçlanÄ±yor.

Daha önce Santiago baÅŸpiskoposluÄŸu yapan Toledo'nun bugün mahkeme karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.

AynÄ± suçlamayla 14 rahip hakkÄ±ndaki soruÅŸturma devam ediyor.

Mart ayÄ±nda baÅŸlayan soruÅŸturma çerçevesinde ilk defa bir papaz gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Polis, soruÅŸturma kapsamÄ±nda baÅŸkent Santiago ile Rancagua kentindeki bazÄ± kiliselerin ofislerinde arama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARI Ä°ÇEREN ÇOK SAYIDA VAKA

Papa Franciscus, 2 ay önce Åžili Kilisesindeki çocuklara cinsel istismar skandalÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere 34 piskoposla bir araya gelmiÅŸti. Üç gün süren görüÅŸmelerin ardÄ±ndan Åžilili piskoposlar, toplu olarak istifalarÄ±nÄ± sunmuÅŸtu.

DünyanÄ±n birçok ülkesinde yüz binlerce din adamÄ± bulunan Katolik Kilisesinde özellikle çocuklara yönelik istismarÄ± içeren çok sayÄ±da vaka basÄ±na yansÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) de 2014'te Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarlarÄ± hakkÄ±nda bir rapor yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Raporda Vatikan, aldÄ±ÄŸÄ± sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yÄ±lda papazlara on binlerce çocuÄŸa tecavüz ve tacizde bulunma ortamÄ± saÄŸlamakla suçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Vatikan, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda 400 papazÄ±n çocuklara cinsel istismar suçlamasÄ± nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafÄ±ndan görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti. Kiliseye yönelik eleÅŸtirilerde bu sayÄ±nÄ±n çok daha fazla olmasÄ± gerektiÄŸi dile getirilmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 10:13

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