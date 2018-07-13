MÄ±sÄ±r'da petrokimya tesisindeki patlamada 12 kiÅŸi yaralandÄ±

MÄ±sÄ±r SavaÅŸ Sanayi BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

UluslararasÄ± Kahire HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki MÄ±sÄ±r SavaÅŸ Sanayi BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 12 kiÅŸi yaralandÄ±.

MÄ±sÄ±r Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Heliopolis Kimya Sanayi Åžirketi bünyesindeki petrokimya deposunda aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caktan dolayÄ± patlama meydana geldiÄŸini söyledi.

Öte yandan resmi haber ajansÄ± MENA, patlama sonucu yaralanan 12 kiÅŸinin yakÄ±nlardaki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, patlama havalimanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde gerçekleÅŸmedi ayrÄ±ca uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaÅŸanmadÄ±.

HavacÄ±lÄ±k ve HavalimanlarÄ± Kurumu BaÅŸkanÄ± Muhammed Said Mahrus da patlamanÄ±n havalimanÄ± yolunda bir petrokimya ÅŸirketine ait yakÄ±t deposunda meydana geldiÄŸini bildirmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 09:58

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