Ã‡in: Ticaretimizdeki aÃ§Ä±ÄŸÄ±n kaynaÄŸÄ± ABD

Ã‡in, ABD ile aralarÄ±ndaki ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n ABD'den kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken ABD Hazine BakanÄ± 'Bir ticaret savaÅŸÄ± iÃ§inde deÄŸiliz' dedi.

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD ile aralarÄ±ndaki "ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" kendilerinden deÄŸil, ABD'den kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ABD Ticaret TemsilciliÄŸi Ofisi tarafÄ±ndan 10 Temmuz'da yayÄ±nlanan "Özel 301 Raporu"na iliÅŸkin açÄ±klama yapan BakanlÄ±k, ABD'nin raporda öne sürdüÄŸü savlara yanÄ±t verdi.

AçÄ±klamada, ABD'nin Çin'e yönelttiÄŸi "ekonomik ve ticari faaliyetlerde kendi çÄ±karlarÄ± lehine adaletsiz giriÅŸimlerde bulunma" suçlamasÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu belirtildi.

"Çin-ABD ticaret dengesizliÄŸi" iddiasÄ±na da deÄŸinilen açÄ±klamada, ABD-Çin ticaretindeki büyük açÄ±ÄŸÄ±n Çin'den deÄŸil, ABD'den kaynaklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± savlarÄ±na göre, iki ülke arasÄ±ndaki ticari açÄ±k, ABD'nin aÅŸÄ±rÄ± düÅŸük mevduat oranÄ± ile, ABD dolarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± arenada oynadÄ±ÄŸÄ± önemli rezerv para rolünden ve ayrÄ±ca ABD'nin "soÄŸuk savaÅŸ dönemi" düÅŸüncesiyle hareket edip, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatÄ±na sÄ±nÄ±rlamalar koymasÄ±ndan kaynaklandÄ±.

ABD HAZÄ°NE BAKANI: TÄ°CARET SAVAÅžI Ä°ÇÄ°NDE OLDUÄžUMUZU DÜÅžÜNMÜYORUM

Öte yandan ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, ABD ekonomisinin BaÅŸkan Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlardan kaynaklÄ± bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuÅŸan Mnuchin, "Bir ticaret savaÅŸÄ± içinde olduÄŸumuzu düÅŸünmüyorum; bir ticari anlaÅŸmazlÄ±k durumu içindeyiz" dedi ve ekledi: "Åžu ana kadar herhangi bir negatif etk görmedik; belirsizlik üzerindeki etkisini çok dikkatli ÅŸekilde izliyoruz."

Mnuchin, bugün baÅŸlayacak olan Meksika ziyaretinin NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±) görüÅŸmelerine verdikleri önemin bir iÅŸareti olduÄŸunu vurguladÄ±.

Mnuchin, Meksika'ya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve Trump'Ä±n damadÄ± Jared Kushner ile birlikte gidecek. Ziyarette Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Andrés Manuel López Obrador ile görüÅŸülecek. (DHA)

ABD, 'Ticaret savaÅŸÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±, Ã‡in de misilleme yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 09:52

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