Trump: Brexit planÄ± ABD-Ä°ngiltere ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± bitirebilir

Trump, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼reci iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yol haritasÄ±nÄ±n ABD-Ä°ngiltere serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± bitirebileceÄŸini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma süreci (Brexit) için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yol haritasÄ±nÄ±n ABD ile Ä°ngiltere arasÄ±nda planlanan serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sonunu getirebileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Trump, Ä°ngiltere'nin bulvar gazetelerinden Sun'a verdiÄŸi röportajda, mevcut planÄ±n ABD'nin Ä°ngiltere ile deÄŸil, AB ile muhatap olacaÄŸÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini belirtti.

BBC'nin haberine göre Trump röportajda, Ä°ngiltere hükümetinin Brexit sonrasÄ± için öngördüÄŸü planÄ±n "insanlarÄ±n oy verdiÄŸinden çok daha farklÄ±" olduÄŸunu söyledi.

Ä°ngiltere ziyaretinin ilk gününde Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May tarafÄ±ndan Blenheim SarayÄ±'nda kabul edilen Trump, Brexit yol haritasÄ± hakkÄ±ndaki görüÅŸlerini May'le daha önce paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Trump "Ona bunun nasÄ±l yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledim. Karar onun. BaÅŸka bir yoldan gitmek istedi. Beni dinlemedi" dedi.

Trump ayrÄ±ca hafta baÅŸÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa eden Boris Johnson için "çok iyi bir baÅŸbakan olur" ifadesini kullandÄ±.

RöportajÄ±n Trump'Ä±n Ä°ngiltere ziyareti öncesi NATO Zirvesi için bulunduÄŸu Brüksel'de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in ofisinden Trump'Ä±n bu sözlerine yönelik henüz bir açÄ±klama gelmedi.

Ä°NGÄ°LTERE'DE PROTESTOYLA KARÅžILANDI

Trump, dün NATO zirvesi sonrasÄ± Ä°ngiltere'ye hareket etmeden önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Ada'da göç konusundaki tutumu nedeniyle çok sevildiÄŸini öne sürerek Avrupa BirliÄŸi'ne "göç politikasÄ±" uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Tayfun SalcÄ±/AA

Trump'Ä±n Ä°ngiltere ziyareti ise baÅŸkent Londra'da protesto edildi. Ä°ngiltere'deki "SavaÅŸÄ± Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafÄ±ndan organize edilen gösteri kapsamÄ±nda Londra'daki katÄ±lÄ±mcÄ±lar iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda Trump'Ä±n dün geceyi geçirdiÄŸi ABD'nin Londra BüyükelçiliÄŸi rezidansÄ± önünde toplandÄ± ve sloganlarla Trump'Ä± protesto etti. (DIÅž HABERLER)

NATO zirvesi Trump kriziyle baÅŸladÄ±, Trump kriziyle bitti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 09:10

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