DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esindeki Ã§atÄ±ÅŸmada bir korucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir korucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, bir korucu da yaralandÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilçesinde PKK'ye yönelik operasyonda bir korucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, bir korucu da yaralandÄ±.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Silvan BarajÄ± üs bölgesinin güneyindeki operasyonda 01.45 sÄ±ralarÄ±nda PKK'lilerle sÄ±cak temas yaÅŸandÄ±.

ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 korucu yaralandÄ±. Helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan koruculardan durumu aÄŸÄ±r olanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 09:20

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