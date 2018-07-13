Dolar, 4,85 seviyesinde (13 Temmuz 2018)

YÃ¼kseliÅŸ seyrini sÃ¼rdÃ¼ren dolar, cuma sabahÄ± itibariyle 4,85 TL seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n önceki gün yaptÄ±ÄŸÄ± “dolar ve faiz” düÅŸecek açÄ±klamasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan dolar Asya piyasalarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸ bölümünde 4,9743 ile rekor kÄ±rdÄ±.

Dolar, günün ilk saatlerinde 4,8763 seviyesini gördü. ArdÄ±ndan 4,83 seviyelerine doÄŸru çekilen dolar/TL yeniden 4,86'nÄ±n üzerine çÄ±ktÄ±. Avro/TL ise 5,66 seviyelerine geldi.

ÖÄŸle saatlerinde ise dolar/TL 4,85, avro/TL 5,64 seviyelerine geldi.

Bugün Evrensel'e konuÅŸan Ekonomist Dr. Sabri Öncü ekonomideki asÄ±l sorunun ülke üretiminin baÄŸÄ±mlÄ± yapÄ±sÄ± olduÄŸunu belirterek “Merkez BankasÄ± faizi düÅŸürse de yükseltse de ekonominin durumu kötüye gidecek” dedi. Ekonomist Mustafa Sönmez de “Yeni para giriÅŸi olmazsa IMF’nin kapÄ±sÄ±na gidilir. IMF’de ‘Kemer sÄ±k, vergileri artÄ±r’ der, acÄ± reçeteleri uygular” uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Dr. Sabri Ã–ncÃ¼: Ekonominin geleceÄŸinde kuÅŸkular var

ErdoÄŸan 'dÃ¼ÅŸecek, eminim' demiÅŸti, dolar 4,97'yi gÃ¶rdÃ¼

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:26

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