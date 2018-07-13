EMEPâ€™ten SÃ¼perpak iÅŸÃ§ilerine dayanÄ±ÅŸma ziyareti

Antep'te EMEP, 20 Haziranâ€™dan bu yana patronun sÄ±fÄ±r zam teklifine karÅŸÄ± grevde olan SÃ¼perpak iÅŸÃ§ilerine dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde bulundu.

Ä°zmir, Karaman, Antep’te ÅŸubeleri bulunan Süperpak iÅŸçileri 20 Haziran’dan bu yana patronun sÄ±fÄ±r zam teklifine karÅŸÄ± grevde. AralarÄ±nda Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen’in de olduÄŸu EMEP üyeleri, Antep’te grevde olan iÅŸçilere dayanÄ±ÅŸma ziyareti gerçekleÅŸtirdi.

‘MÜCADELENÄ°ZÄ°N YANINDAYIZ’

Ziyarette ilk olarak söz alan EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen, iÅŸçilerin verdiÄŸi haklÄ± mücadelenin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, “Partimiz iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n partisidir, onlarÄ±n mücadelesi Emek Partisi’nin mücadelesidir” sözleri ile dayanÄ±ÅŸma duygularÄ±nÄ± iletti. Soma davasÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Türkmen, “Bu sistemde iÅŸçilerin çÄ±karÄ±na olan herhangi bir ÅŸey yok. YÄ±llardÄ±r binlerce iÅŸçi iÅŸ cinayetlerine kurban gitti. DoÄŸru düzgün bir yargÄ±lanma olmadÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

‘O GÜNKÜ KARARLILIÄžI GÖSTERMELÄ°YÄ°Z’

Türkmen’den sonra ziyarete gelen BaÅŸpÄ±nar OSB’nin farklÄ± fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler konuÅŸtu. 1996 yÄ±lÄ±nda ÜnaldÄ±’da yaÅŸanan ve 20 bin iÅŸçinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± direniÅŸi hatÄ±rlatan iÅŸçiler, haklarÄ±n mücadeleyle kazanÄ±lacaÄŸÄ±; taleplerin, iÅŸçilerin kararlÄ± ve birlik içinde durduklarÄ± zaman yanÄ±t bulacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçiler, “O günkü kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, direnci aynÄ± ÅŸekilde göstermeliyiz” dedi.

‘DAVAMIZ EKMEK DAVASI’

‘EkmeÄŸimiz ayrÄ±, türkümüz ayrÄ±’ sözleriyle iÅŸçilerin ve patronun çÄ±karlarÄ±nÄ±n çeliÅŸtiÄŸini vurgulayan grevdeki iÅŸçiler, "Bizim davamÄ±z ekmek davasÄ±, haklÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. (Antep/EVRENSEL)

SÃ¼perpakâ€™ta sÄ±fÄ±r zamma karÅŸÄ± grev baÅŸladÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 08:37

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