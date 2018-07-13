24 Haziran sonrasÄ± Ä°YÄ° Parti'de CHP salvolarÄ± devam ediyor

SeÃ§im sonrasÄ± Ä°YÄ° Parti'nin gÃ¼ndeminde en Ã§ok yer kaplayan konu CHP ile kurulan Millet Ä°ttifakÄ±. Parti yÃ¶netiminden eleÅŸtiriler gelmeye devam ediyor.

24 Haziran seçimleri sonrasÄ± Ä°YÄ° Parti'den CHP ile ittifaka dair yapÄ±lan eleÅŸtiriler devam ediyor. Seçim sonrasÄ± 'Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n sona erdiÄŸini ilan eden Ä°YÄ° Parti'de son olarak Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n ve Grup BaÅŸkanvekili Yavuz AÄŸÄ±ralioÄŸlu seçim stratejisi eleÅŸtirisinin merkezine CHP'yi koydu. AydÄ±n, "Ä°rade bizde olsaydÄ±, Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ± kurmazdÄ±k; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardÄ±k" derken AÄŸÄ±ralioÄŸlu, "KasÄ±tlÄ± yapÄ±lan bizi siyasi olarak ittikleri yerden çÄ±kacaÄŸÄ±z. CHP tabanÄ±nÄ±n diline doÄŸru itildiÄŸimiz yerden çÄ±kacaÄŸÄ±z" ifadesini kullandÄ±.

Ä°YÄ° Parti’nin seçim dönemi ve sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirip yol haritasÄ±nÄ± çizeceÄŸi ilk kampÄ± Afyonkarahisar’da 20-22 Temmuz arasÄ±nda toplanÄ±yor.

ToplantÄ±ya dair Hürriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuÅŸan Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Yavuz AÄŸÄ±ralioÄŸlu seçim sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendireceklerini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Her partinin kuruluÅŸunda olan aksayan yönlerimizi telafi edeceÄŸiz. AÄŸÄ±r ÅŸartlarda yürüttüÄŸümüz seçim kampanyasÄ±nÄ± ve sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz. Ä°ftiralarla illegal paranteze alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸmamÄ±za raÄŸmen milletimiz bize inandÄ± ve Meclis’e taÅŸÄ±dÄ±. Ancak seçmen partimizi yüzde 10 sÄ±nÄ±rÄ±nda bÄ±rakarak bizlere, ‘DoÄŸru siyasi koordinatlarÄ± bulursanÄ±z sizi iktidara, bulamazsanÄ±z barajÄ±n altÄ±na göndeririz’ mesajÄ±nÄ± verdi. Milletimizin bize verdiÄŸi bu avansÄ±, krediyi doÄŸru kullanmanÄ±n istikametini kampÄ±mÄ±zda çizeceÄŸiz. KasÄ±tlÄ± yapÄ±lan bizi siyasi olarak ittikleri yerden çÄ±kacaÄŸÄ±z. CHP tabanÄ±nÄ±n diline doÄŸru itildiÄŸimiz yerden çÄ±kacak, kampÄ±n sonunda Ä°YÄ° Parti’nin siyasi koordinatlarÄ±nÄ± çizeceÄŸi dili ve kadroyu belirleyeceÄŸiz.”

AÄŸÄ±ralioÄŸlu ayrÄ±ca “Seçime tek ayak üstünde yakalandÄ±k; emeklerken paldÄ±r küldür sandÄ±ÄŸa gittik" deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

'AYNAYI KENDÄ°MÄ°ZE TUTACAÄžIZ'

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Mehmet Åžeker ise “ToplantÄ±da, geldiÄŸimiz aÅŸamadan ziyade ulaÅŸmamÄ±z gereken aÅŸamanÄ±n ne olduÄŸunu konuÅŸacaÄŸÄ±z” diyerek, üç günlük kampta yapÄ±lacaklarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Biz bu yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan baÅŸlayarak meseleyi parti meselesi olarak deÄŸil, bütün bir Türkiye’nin meselesi olarak gördük. AynayÄ± kendimize tutacaÄŸÄ±z. Projektörleri kendimizden hareketle tüm Türkiye’ye çevireceÄŸiz.”

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener’in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ± 20, 21 ve 22 Temmuz’da yapÄ±lacak. 320 kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±larda, çalÄ±ÅŸma gruplarÄ± ve sunumlar olacak. BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, partinin en üst karar organÄ± Genel Ä°dare Kurulu (GÄ°K) üyeleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, genel baÅŸkan danÄ±ÅŸmanlarÄ± ve il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra toplantÄ±lara uzmanlar da katkÄ± verecek.

KORAY AYDIN: Ä°RADE BÄ°ZDE OLSAYDI MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI'NI KURMAZDIK

Habertürk TV'de Kübra Par’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n, CHP ve Saadet Partisi ile birlikte kurulan ve seçim sonrasÄ± daÄŸÄ±lan Millet Ä°ttifakÄ±'na dair ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Hüküm cümlesi kurmam. DoÄŸru da deÄŸildir. Oturur bir analiz yaparsÄ±n. Ben ÅŸöyle bakÄ±yorum CHP üzerinden olan kutuplaÅŸma ile bu seçimin döndürüldüÄŸünü anlattÄ±m. AK Parti bunu bilerek yapÄ±yor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarÄ±z. Genel baÅŸkanÄ±m halkÄ±n oylarÄ± ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasÄ±n diyenlerden biriyim. ÇatÄ± aday ile seçim kazanmak mümkün deÄŸil, doÄŸru da deÄŸil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çÄ±ktÄ±k. Daha sonra çok farklÄ± geliÅŸmeler oldu, o geliÅŸmeler bizim zaruri olarak Millet Ä°ttifakÄ±'na evet dememize neden oldu. Ä°rade bizde olsaydÄ±, Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ± kurmazdÄ±k; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardÄ±k."

Ä°YÄ° PARTÄ°'NÄ°N SEÇÄ°M PERFORMANSI

Ä°YÄ° Parti 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9.96 oy aldÄ± ve 43 milletvekili çÄ±kardÄ±. Seçime, Ä°YÄ° Parti sÄ±ralarÄ±ndan giren Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekili seçilmesi sonrasÄ± partisine döndü. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°YÄ° Parti Â 43 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±, illere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ±

24 Haziran seÃ§imlerinin kesin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 08:26

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