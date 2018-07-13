Yeni kabinenin ilk toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°brahim KalÄ±n aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 'Hanedan A.Åž' olarak nitelenen yeni kabinesinin ilk toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±.

Brüksel'deki NATO zirvesinden dönen CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± devam ederken CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±nbasÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

KalÄ±n'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

♦ "Kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n en önemli vurgularÄ±ndan bir tanesi, hiçbir hÄ±z ve vakit kaybetmeden çalÄ±ÅŸmalara, hizmetlere devam edilmesi."

♦ "Tüm paydaÅŸlarla istiÅŸare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazÄ±rlanÄ±p CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za arz edilecek."

♦ "Türkiye'nin istikrarlÄ± ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar tespit edilmiÅŸ durumda. Bununla ilgili daha detaylÄ± çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Özellikle ihracat odaklÄ± büyüme noktasÄ±nda birtakÄ±m yeni adÄ±mlarÄ±n da hazÄ±rlÄ±klarÄ± ÅŸu anda yapÄ±lÄ±yor."



Türkiye ekonomisinin son 16 yÄ±lda gösterdiÄŸi performansÄ±, canlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve bünyesinin saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirecek olan adÄ±mlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n eÅŸ güdümüyle devam edecektir.

♦ "NATO sonuç bildirgesi, bizim açÄ±mÄ±zdan memnuniyet verici bir paragraf olmuÅŸtur."

♦ "Haftada ya da 15 günde bir gerçekleÅŸecek kabine toplantÄ±larÄ± yanÄ±nda daha dar, ilgili BakanlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±lar da yapÄ±lacak."

♦ "Åžu an itibarÄ±yla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devamÄ± öngörülüyor."

♦ "Çok olaÄŸanüstü bir tehditle karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±z durumunda OHAL mekanizmasÄ± tekrar hayata geçirilebilir." (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 18:56

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