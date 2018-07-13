Yeni kabinenin ilk toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 'Hanedan A.Åž' olarak nitelenen yeni kabinesinin ilk toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±.

Brüksel'deki NATO zirvesinden dönen CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiriyor.

BeÅŸtepe'deki toplantÄ±ya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak dÄ±ÅŸÄ±ndaki isimler ilk kez katÄ±lÄ±yor.

ToplantÄ±da yeni sistemle ilgili bakanlÄ±klarÄ±n atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi belirtiliyor.

ErdoÄŸan, bakanlÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n 27’den 16’ya düÅŸürülmesinin ardÄ±ndan bürokraside yaÅŸanacak deÄŸiÅŸimin de hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyecek.

ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klayacaÄŸÄ± ilk 100 günlük vaatlerin de öncelikleri belirlenecek. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 16:04

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