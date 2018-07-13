Ã‡in'de sanayi bÃ¶lgesinde patlama: 19 Ã¶lÃ¼ 12 yaralÄ±

Ã‡in'in SiÃ§uan eyaletinde bulunan YangÃ§un Sanayi BÃ¶lgesi'nde yaÅŸanan patlamada 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Yangçun Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 19 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 12 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Yibin Hengda Teknoloji Åžirketinde gelen patlamanÄ±n nedeni henüz belirlenemedi. PatlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yeri, yüksek alevler ve dumanlar kaplarken, bölgeye çok sayÄ±da itfaiye, ilk yardÄ±m ve polis araçlarÄ± sevk edildi.

Çin'de, 2015 yÄ±lÄ±nda liman kenti Tanjin yakÄ±nlarÄ±ndaki bir kimyasal madde deposunda meydana gelen patlamada 165 kiÅŸi ölmüÅŸtü. Ayrca geçen yÄ±l Åžagdong'daki bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada da 8 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 9 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 07:13

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