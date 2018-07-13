Frankenstein bÃ¶yle doÄŸdu

Frankenstein RomanÄ±nÄ±n YazarÄ± Mary Shelleyâ€™nin yaÅŸamÄ±nÄ± anlatan film vizyona girdi.

Özlem ERTAN

Ä°ki yüzyÄ±l önce yayÄ±mlanan Frankenstein, korku edebiyatÄ±na damga vuran ve orijinalliÄŸiyle yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemin ötesine geçen bir roman. Ä°ki asÄ±rdÄ±r eksilmeyen bir ilgiye mazhar olmasÄ± ve pek çok sinema uyarlamasÄ±nÄ±n bulunmasÄ± da bunu kanÄ±tlÄ±yor. Ölü insan bedenleri üzerinde deneyler yapan ve günün birinde ölülerin uzuvlarÄ±nÄ± birleÅŸtirerek yeni bir insan yaratmayÄ± hedefleyen Doktor Victor Frankenstein’Ä±n bu amacÄ±na ulaÅŸmasÄ±ndan sonra yaÅŸanan trajik olaylar Frankenstein’Ä±n ana eksenini oluÅŸturuyor.

AynÄ± zamanda “ilk bilim kurgu romanÄ±” kabul edilen Frankenstein’Ä±n alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n “Modern Prometheus” olmasÄ±nÄ±n da anlamÄ± büyük: Yunan mitolojisinin önemli karakterlerinden Prometheus, tanrÄ±larÄ±n ateÅŸini çalÄ±p insanlara vererek büyük bir “suç” iÅŸlemiÅŸ ve bunun sonucunda cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Doktor Victor Frankenstein’Ä±n, TanrÄ±’yla özdeÅŸ yaratÄ±cÄ±lÄ±k yetisini kullanÄ±p yeni bir insan meydana getirmesi de aynÄ± ÅŸekilde cezasÄ±z kalmÄ±yor.

SADECE 21 YAÅžINDAYDI

Hayat, ölüm, suç, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, yalnÄ±zlÄ±k gibi temalarÄ±, saÄŸlam bir felsefi temel üzerinde taÅŸÄ±yan Frankenstein RomanÄ±nÄ±n YazarÄ± Mary Shelley’yi yakÄ±ndan tanÄ±mak ister misiniz? EÄŸer cevabÄ±nÄ±z evet ise bugün BaÅŸka Sinema kapsamÄ±nda gösterime giren Mary Shelley adlÄ± filmi izlemelisiniz. Mary Shelley 1797 tarihinde, Feminist Yazar ve Filozof Mary Woolstonecraft ile PolitikacÄ± ve Filozof William Goldwin çiftinin ilk çocuÄŸu olarak Londra’da doÄŸdu. Annesi onu dünyaya getirdikten hemen sonra hayata gözlerini yumdu. Annesi gibi okumayÄ± ve yazmayÄ± seçen Mary Shelley, ilk ve en önemli kitabÄ± Frankenstein yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nda sadece 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Suudi Arabistan’in Ä°lk KadÄ±n Yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Mary Shelley, kelimenin tam anlamÄ±yla biyografik bir film. YazarÄ±n Londra’daki ilk gençlik yÄ±llarÄ±ndan, sonradan eÅŸi olacak Åžair Percy Shelley ile tanÄ±ÅŸmasÄ±na, onu genç yaÅŸÄ±nda Frankenstein gibi sorgulamalarla dolu bir roman yazmaya götüren süreçten, kadÄ±n yazar kimliÄŸiyle kendini kabul ettirebilmek ve kitabÄ±nÄ± adÄ±yla bastÄ±rabilmek için verdiÄŸi mücadeleye kadar pek çok detayÄ± filmde bulabilirsiniz.

HEM KIRILGAN HEM DE GÜÇLÜ

Film afiÅŸi

Senaryosunu Yönetmen Haifaa Al-Mansour ile Emma Jensen’in birlikte kaleme aldÄ±ÄŸÄ± filmin açÄ±lÄ±ÅŸ sekansÄ±nda, Mary Shelley’yi annesinin mezarÄ± baÅŸÄ±nda kitap okurken görüyoruz. Gri hava ve mezar taÅŸlarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± Gotik atmosfer, öyküye hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. BabasÄ± tarafÄ±ndan gönderildiÄŸi Ä°skoçya’da sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± Åžair Percy Shelley ile tanÄ±ÅŸÄ±p tutkulu bir aÅŸkÄ±n kollarÄ±na atÄ±lan Mary, akabinde çeÅŸitli trajedilerle yüz yüze geliyor. PeÅŸ peÅŸe gelen bu trajediler hem Mary Shelley’yi erkenden olgunlaÅŸtÄ±rÄ±yor hem de Frankenstein gibi bir baÅŸyapÄ±t yaratmasÄ±na vesile oluyor. Haifaa Al-Mansour, Mary Shelley’yi Frankenstein’Ä± yazmaya götüren bu süreci çok iyi iÅŸlemiÅŸ.

Bu noktada BaÅŸrol Oyuncusu Elle Fanning’den de söz etmek gerekir. Sinemaseverlerin Super 8, Benjamin Button’Ä±n Tuhaf Hikayesi ve Neon Åžeytan filmlerinden hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± genç oyuncu, Mary Shelley rolünde inandÄ±rÄ±cÄ± bir performans sergiliyor. Mary Shelley’nin hem kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de güçlü ve sert yüzünü gösteriyor bize. Percy Shelley’yi oynayan Douglas Booth da baÅŸarÄ±lÄ±. Filmde Tom Sturridge’Ä±n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Lord Byron karakteri ise abartÄ±lÄ± ve biraz da karikatürize.

ROMANTÄ°ZM VE DÄ°YALOGLAR

Haifa All-Mansour, bu filminde Mary Shelley’nin Frankenstein romanÄ±yla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k baÅŸarÄ±yÄ±, alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k romantik drama kalÄ±plarÄ± içinde anlatÄ±yor. Mary ile Percy Shelley tanÄ±ÅŸÄ±rlar, birbirlerine aÅŸÄ±k olurlar, yakÄ±nlarÄ±na meydan okurlar, çeÅŸitli engellerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rlar. BabasÄ±nÄ±n Mary’ye “Kendi sesini bul” önerisinde bulunmasÄ±, Percy’nin “Mary yakÄ±nda hepimizi geride bÄ±rakacak bir iÅŸ yapacak” demesi, Mary’nin “Bu mümkün mü? Ölüler yaÅŸama geri dönebilir mi?” sorusunu sormasÄ±, seyirciye öykünün hangi yöne gideceÄŸinin iÅŸaretlerini veriyor. Zaman zaman hantal ve nereye gideceÄŸi belli diyaloglar duyuyoruz. Ancak bunlar filmin önemini ve baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gölgelemiyor.

Ä°lk gösterimini Toronto Film Festivali’nde yapan, Game of Thrones dizisinde Arya Stark rolünde izlediÄŸimiz Maisie Williams’Ä±n da oyuncu kadrosunda yer aldÄ±ÄŸÄ± Mary Shelley’yi, tüm edebiyat ve sinema meraklÄ±larÄ±na tavsiye ederim. Özellikle de izleyecek film bulamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yaz günlerinde…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 01:36

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