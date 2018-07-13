EskiÅŸehir Basket ligden Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±

EskiÅŸehir Basket SK, TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nden ve Basketbol Åžampiyonlar Ligi'nden Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±.

EskiÅŸehir Basket SK, TahincioÄŸlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Basketbol Åžampiyonlar Ligi'nden çekilme kararÄ± aldÄ±.

EskiÅŸehir Basket'ten yapÄ±lan açÄ±klamada bugün yapÄ±lan yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan karara göre, takÄ±mÄ±n 2018-2019 TahincioÄŸlu Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Åžampiyonlar Ligi müsabakalarÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ± duyuruldu.

EskiÅŸehir ekibinden açÄ±klanan bildiride, "Bu akÅŸam yapÄ±lan EskiÅŸehir Basket SK yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan karara göre; TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 2018-2019 TahincioÄŸlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmayacaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. DetaylÄ± açÄ±klama en yakÄ±n zamanda yapÄ±lacaktÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 01:03

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